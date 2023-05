Les trois enseignements de la conférence de presse de Rafael Nadal

«Ma pause sera peut-être de six semaines, peut-être de deux mois, trois ou quatre. Je ne sais pas. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas le genre de joueur à faire des plans sur le futur. Pour mon corps et mon équilibre personnel, je ne veux pas me mettre dans une position inconfortable, vous dire que je vais revenir et finalement ne pas pouvoir. Je vais suivre mon feeling (...) La Coupe Davis, en fin d'année, peut être un objectif»