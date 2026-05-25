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Premier record battu aux «Jeux pour dopés»

Kristian Gkolomeev, of Greece, celebrates after winning the men&#039;s 100-meter freestyle final at the Enhanced Games in Las Vegas, Sunday, May 24, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) Kristian Gkolomeev
Kristian Gkolomeev a nagé le 50 mètres nage libre en 20 sec 81. image: Keystone

Premier record battu aux «Jeux pour dopés»

Kristian Gkolomeev est devenu le premier athlète à empocher la prime d’un million de dollars des très controversés Enhanced Games, après avoir nagé plus vite que le record du monde du 50 mètres nage libre. Sa performance ne sera toutefois pas homologuée.
25.05.2026, 12:0025.05.2026, 12:05

Le Grec Kristian Gkolomeev a nagé le 50 m nage libre en 20 sec 81, soit plus vite que le record du monde, dimanche à Las Vegas lors des Enhanced Games, compétition controversée où le dopage est autorisé et encadré.

Cette performance, qui dépasse le record du monde de Cameron McEvoy établi en mars dernier en 20 sec 88, ne sera pas homologuée par les instances officielles, car les athlètes des Enhanced Games sont autorisés à prendre des produits dopants, ce qui suscite des inquiétudes pour leur santé, et les nageurs peuvent porter des combinaisons intégrales en polyuréthane interdites dans les compétitions officielles.

L'événement sportif le plus controversé et «dangereux» a lieu ce dimanche

A l'issue d'une journée de compétitions en athlétisme, natation et haltérophilie, Gkolomeev a été le seul athlète à réussir une performance meilleure qu’un record du monde. Et il l’a réalisée lors de la dernière épreuve de la soirée, épargnant ainsi l’embarras aux organisateurs qui avaient prédit que plusieurs records du monde seraient battus.

«C’était une superbe course... Je l’ai fait», a déclaré Gkolomeev, qui a nagé avec une combinaison en polyuréthane. Il empoche une prime d’un million de dollars pour ce record non officiel. «Je vais continuer. Peut-être que l'année prochaine, je le battrai à nouveau», a-t-il ajouté.

La grande majorité des participants, parmi lesquels les nageurs médaillés olympiques James Magnussen, Cody Miller et Ben Proud, ont pu prendre testostérone, hormone de croissance, peptides, stéroïdes anabolisants et autres substances interdites.

Enhanced Games CEO Maximilian Martin bows before swimmer Kristian Gkolomeev, of Greece, during an award ceremony at the Enhanced Games in Las Vegas, Sunday, May 24, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) Maximi ...
Kristian Gkolomeev vénéré par le CEO des Enhanced Games, Maximilian Martin.image: Keystone

«Nous savons tous pourquoi nous sommes venus. C'est pour battre des records du monde. Alors, être si près du but, c'est frustrant», a réagi Proud après s'être approché à 5 centièmes du record du monde du 50 m papillon en 22'32.

Une poignée de sportifs parmi les 42 engagés a néanmoins concouru sans avoir recours au dopage, parmi lesquels l'Américain Fred Kerley, vainqueur du 100 mètres en 9 sec 97.

«Je suis prêt à me doper jusqu'aux os pour un million»

Chaque gagnant d'épreuve a empoché 250 000 dollars et une performance au-delà d'un record du monde était accompagnée d'une prime d'un million de dollars.

Ces Jeux améliorés ont été dénoncés comme dangereux par les instances mondiales du sport, qui ont déclaré qu'elles ne reconnaîtraient pas les records établis lors de cette manifestation.

(afp/roc)

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