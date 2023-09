Gaël Monfils, Andrey Rublev et Casper Ruud sont quelques-uns des membres de la Team Europe en lice ce week-end. Getty Images North America

La Laver Cup débute vendredi mais son luxe est terni

Sans Roger Federer ni de nombreuses vedettes du circuit, la compétition amicale sera plus terne, cette année à Vancouver.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Les cinq premières éditions de cette exhibition de luxe, initiée par Roger Federer et opposant sur trois jours une sélection Europe à une sélection Monde, avaient pu s'appuyer sur la présence du maître suisse ainsi que de ses grands rivaux. Rafael Nadal et Novak Djokovic y avaient notamment participé.

Mais cette année, beaucoup de choses sont différentes. D'abord et surtout parce que Federer ne joue plus au tennis; ensuite parce qu'Holger Rune (4e mondial) et Stefanos Tsitsipas (5e), les joueurs les mieux classés attendus à la Laver Cup ce week-end, ont tous deux renoncé au dernier moment.

La Rogers Arena en mode tennis Les trois jours de compétition se disputeront au sein de la Rogers Arena, le domicile habituel des Canucks (NHL). 17'000 personnes prendront place dans les tribunes. En réalité, la Laver Cup commence ce jeudi déjà par une séance d'entraînement ouverte au public. Les recettes des billets seront reversées à une association caritative locale.

Le tennisman le plus en vue de l'équipe Europe sera ainsi le Russe Andrey Rublev (6e), vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo et quart de finaliste de trois des quatre tournois du Grand Chelem (à Roland-Garros, il a perdu au 3e tour).

Rublev lors du dernier US Open. Image: EPA

Deux joueurs français ont été retenus: le toujours spectaculaire Gaël Monfils (142e), qui tente à 37 ans de retrouver son meilleur niveau après des mois de blessure, et le prometteur Arthur Fils (44e), qui a bénéficié du forfait de Tsitsipas pour passer du statut de remplaçant à celui de titulaire.

L'équipe Monde sera pour sa part emmenée par les Américains Taylor Fritz (8e), Frances Tiafoe (11e), Tommy Paul (13e) et Ben Shelton (19e) qui restent sur un US Open réussi: Shelton y a atteint les demi-finales en battant Paul en huitièmes puis Tiafoe en quarts, un stade également atteint par Fritz.

Shelton, tout en muscles. Image: EPA

Les couleurs du pays hôte (le Canada) seront portées par Felix Auger-Aliassime (14e), peu en verve sur le circuit ces derniers mois, et Milos Raonic, ex-no 3 retombé dans les profondeurs du classement (322e cette semaine) et qui sera remplaçant.

Federer sera aussi présent dimanche: il fera le toss (tirage au sort) avant le dernier match de double.

Comme depuis la création de la compétition en 2017, l'équipe Europe aura pour capitaine Björn Borg et l'équipe Monde sera emmenée par John McEnroe.

Borg et McEnroe. Getty Images North America

En 2022, la Laver Cup avait été organisée à Londres et avait permis à Federer, qui n'était plus apparu sur le circuit officiel depuis sa défaite en quarts à Wimbledon en 2021, de jouer un ultime match avant de prendre sa retraite. Epaulé par Nadal, il avait perdu en double face à la paire américaine Tiafoe/Sock. Au final, l'équipe Monde avait remporté la compétition pour la première fois. (ats/afp/jcz)