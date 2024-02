Ons Jabeur craque en plein match et inquiète ses fans

La Tunisienne a fondu en larmes en plein milieu de son quart de finale perdu contre Beatriz Haddad Maia, vendredi au tournoi d’Abu Dhabi.

Que s'est-il passé, vendredi, pour qu'Ons Jabeur fonde soudain en larmes? La Tunisienne disputait le quart de finale du tournoi d'Abu Dhabi, elle avait perdu le 1er set (6-3) et se battait pour recoller au score lorsqu'elle a craqué.

Incapable de reprendre le jeu, elle a été ovationnée par son clan et par les spectateurs, qui ont tenté de lui apporter du réconfort. Ons Jabeur a finalement repris la partie. Elle a été au bout de son match (perdu 6-3 6-4) mais son attitude a attristé et inquiété ses fans.

La 6e joueuse mondiale a-t-elle souffert d'une blessure physique? Emotionnelle? Le public n'a pas eu de réponse tout de suite, car comme le veut la tradition, c'est à la gagnante que les officiels du tournoi tendent le micro. Beatriz Haddad Maia a profité de l'occasion pour avoir des mots très doux envers son adversaire.

«Ons, comme tout le monde le sait, est une personne très sympathique, une joueuse très importante pour le tennis féminin. Elle nous représente très bien. Je la respecte beaucoup pour ça»

Ons Jabeur n'avait pu retenir ses larmes, l'an dernier déjà, après sa finale perdue (6-4, 6-4) contre Marketa Vondrousova en finale de Wimbledon. «Le jour de la finale, en faisant ma routine avec Mélanie (réd: Maillard, sa psychologue), je lui ai dit: Je suis trop stressée, je ne peux pas, c'est trop, peut-être que je peux dire que je faisais une crise de panique», a-t-elle témoigné plus tard dans un documentaire retraçant son parcours et nommé «This is Me».

«Si je gagnais cette finale, je pouvais avoir un bébé tout de suite. Et ce rêve s'est évanoui. J'étais hanté par la peur. Après tout, je ne suis qu'un être humain, que puis-je faire de plus?», a ajouté celle qui avait prévu de mettre sa carrière en pause pour avoir un enfant en cas de victoire. «Ce fut la perte la plus difficile de ma carrière car émotionnellement, cela m'a détruit. Non seulement gagner Wimbledon, mais l'idée d'avoir un bébé a disparu avec le trophée de Wimbledon. Donc je pense que c'est ce qui nous a tués, Karim (réd: son mari) et moi, nous pleurions comme des bébés.»

Ons Jabeur avait ensuite vécu une deuxième moitié de saison perturbée par de nombreuses blessures. Son corps l'a-t-il lâché une fois de plus vendredi, ou c'est d'un mal plus intérieur dont elle souffre? La Tunisienne de 29 ans n'a pas encore répondu à cette question.

