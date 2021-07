Sport

Tokyo 2020: Tohar Butbul, l'homme qui était boycotté par ses adversaires



Tohar Butbul, l'homme qui était boycotté par ses adversaires

Deux judokas ont refusé de l'affronter. L'Israélien, No 7 mondial, avait imaginé les Jeux olympiques tout autrement.

Tohar Butbul s'est rendu à Tokyo avec de grandes ambitions. En fin de compte, son nom restera associé à l'une des affaires les plus tristes et embarrassantes de ces JO.

Tohar Butbul est israélien, c'est tout le «problème». Il aurait dû affronter le vainqueur du duel entre Fethi Nourine et Abdalrasool, mais face à cette probabilité, le premier, algérien, s'est immédiatement retiré des JO, tandis que le second, soudanais, a déclaré forfait quelques jours plus tard,

«Nous avons travaillé dur pour atteindre les Jeux olympiques, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela»

Pour la Fédération internationale de judo, le boycott de Nourine va «totalement à l'encontre de notre philosophie». L'Algérien et son entraîneur ont perdu leurs accès aux sites olympiques - sans qu'ils n'en prennent ombrage.

La Fédération internationale de judo suspend le judoka algérien Fethi Nourine et lui retire son accréditation.

Il avait déclaré forfait aux #JeuxOlympiques de #Tokyo pour avoir refusé d’affronter un adversaire israélien. pic.twitter.com/7qjGgLgAek — Moncef Ait-Kaci (@Moncefaitkaci) July 24, 2021

Abdalrasool sera également privé d'accréditation si sa délégation confirme des motivations politiques: pour l'instant, elle n'a consenti à aucun commentaire.

En janvier dernier, le Soudan a, pourtant, signé les accords d’Abraham avec les États-Unis, en vue d'une normalisation des relations entre le pays africain et Israël. Mais la normalité a encore du plomb dans l'aile.

Tohar Butbul s'est finalement trouvé un adversaire, un Moldave qu'il a battu chichement, avant de s’incliner en quart de finale face au Sud-Coréen Changrim An. Butbul est No 7 mondial dans la catégorie des 73 kg. Il avait des grandes ambitions aux JO mais certaines rancunes restent plus tenaces que lui.