Le craquage de Djokovic en vidéo

Le Serbe a perdu ses nerfs, puis son match, puis la médaille de bronze face à Pablo Carreno-Busta, avant de déclarer forfait pour la petite finale du double mixte. Il repart les mains vides, épuisé.

En conférence de presse, Djokovic a évoqué «plusieurs blessures», dont une à l'épaule gauche, en espérant qu'elles ne l'empêcheront pas de disputer à l'US Open.

Venu au Japon avec un statut de grandissime favori et l'ambition de réaliser le «Golden Slam», Novak Djokovic en est reparti sans rien, vidé et à bout de nerfs. Battu en demi-finale par Alexander Zverev, il n'a pas réussi à se reprendre contre Pablo Carreño Busta, qui a parfaitement négocié son match en étant beaucoup plus régulier.

Et Djokovic a craqué...

