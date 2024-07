L'itinéraire offre des panoramas exceptionnels. Image: glacierbiketour.ch

Des Grisons au Valais, une route déjà mythique à vélo électrique

Un parcours de 10 étapes suit le chemin de l'emblématique Glacier Express, de Saint-Moritz à Zermatt en passant par Andermatt. En selle!

Vous avez deux semaines de vacances, un joli coup de pédale et un vélo électrique? Alors voici peut-être la prochaine route de vos vacances: spécialement adaptée aux e-bikes, elle fait 370 kilomètres et 9500 mètres de dénivelé positif.

L'itinéraire 🚵‍♂️ Le tracé passe par trois cols et trois cantons (Grisons, Uri et Valais). Image: glacierbiketour.ch

«Le Glacier Bike Tour n'est ni une piste cyclable ordinaire ni une traversées des Alpes classique, préviennent les concepteurs (Graubünden Ferien, Andermatt-Urserntal Tourismus et Valais/Wallis Promotion). Il s’adresse à un nouveau public-cible en forte croissance ces dernières années: les amateurs d'e-bike. Le parcours du Glacier Bike Tour, avec son mélange de gravier, d'asphalte et de sentiers faciles, est parfaitement adapté aux vélos électriques. La durée des étapes, de 3 à 4 heures, est également idéale pour les personnes qui souhaitent combiner expérience sportive et découverte de la nature et de la culture, du pays et de ses habitants, ainsi que des plaisirs culinaires.»

Petite planchette apéro entre Thusis et Bonaduz. Image: glacierbiketour.ch

Voici les dix étapes du tour:

St. Moritz-Bergün (36 km) Bergün-Lenzerheide (36,4 km) Lenzerheide-Thusis (32,7 km) Thusis-Bonaduz (32,9 km) Bonaduz-Ilanz (37,4 km) Ilanz-Disentis (31,9 km) Disentis-Andermatt (36,3 km) Andermatt-Ulrichen (44,1 km) Ulrichen-Viège (59,5 km) Viège-Zermatt (38,2 km)

Le point fort de cette épopée est bien sûr la diversité des paysages et des destinations qu'elle propose. «Nous sommes souvent considérés comme des régions concurrentes, mais ce n'est qu'en nous fédérant que nous pourrons mieux répondre aux besoins des amateurs d'e-bike suisses et internationaux», commente Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion.

Une vue de l'étape 2. Image: glacierbiketour.ch

«Les personnes qui séjournent chez nous ne s'intéressent pas aux frontières entre les régions touristiques. Il était donc temps que nous nous unissions pour leur offrir une expérience complète», ajoute Martin Vincenz, CEO de Graubünden Ferien.

Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme, souligne pour sa part l'importance d'une telle offre suprarégionale: «Le Glacier Bike Tour est une occasion unique de présenter la diversité de nos destinations vélo. Cette nouvelle offre complète parfaitement le catalogue des itinéraires proposés par chaque région et contribue à l'attractivité internationale de la Suisse.»

