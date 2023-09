Vidéo

«Je n'avais encore jamais vu quelqu'un faire ça durant un trail»

Courtney Dauwalter a surpris tout le monde, le week-end dernier, lors d'un ravitaillement sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Plus de «Sport»

Quand on est leader d'une course prestigieuse, on essaie en général de perdre le moins de temps possible au ravitaillement. On saisit de quoi boire et manger, on prend avec soi quelques réserves et on repart aussitôt. Mais ce week-end, lors de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, une épopée de 170 km entre la France, la Suisse et l'Italie, Courtney Dauwalter a pris un peu plus de temps que prévu et cela à beaucoup étonné et amusé le public.

Alors qu'elle était en tête, l'Américaine a fait quelque chose d'inhabituel lors d'un ravitaillement.

La scène en vidéo Vidéo: watson

«Je côtoie le monde du trail depuis de nombreuses années et je ne me souviens pas que quelqu'un ait déjà fait ça en étant premier d'une course», a réagi un internaute sur les réseaux sociaux, partageant une vidéo de la championne.

Courtney Dauwalter n'a pas perdu tant de temps que cela puisqu'elle a remporté la course en 23h29'14. Son brossage de dents l'a-t-il aidée, d'une manière ou d'une autre? C'est ce que suggère un internaute:

«Lors de longs trails, quand on passe une nuit sans dormir, le corps devient très vulnérable et entre les gels, les barres énergisantes, le sel, etc. il est facile d'avoir des plaies dans la bouche. Se brosser les dents permet de les éviter.»

Donc de se sentir mieux, et d'être plus performant. «Je pense aussi qu'il s'agit d'une question de confort, suspecte un entraîneur de trail que nous avons contacté. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça pendant une course. Elle prend 5 ou 10 secondes, ce qui n'est pas énorme, et ça lui permet de repartir avec de meilleures sensations.»

Et d'enchaîner les victoires: avant l'UTMB cette année, qu'elle a remporté pour la troisième fois, l'Américaine avait aussi enlevé la Western States et la Hardrock, devenant la première athlète, tous genres confondus, à gagner trois courses majeures lors de la même année.