Vidéo: instagram

Vidéo

Le coach du Fribourg Olympic en furie en train de donner ses consignes

On ne rigole pas avec le charismatique entraîneur du club fribourgeois de basketball, Petar Aleksic. Ses joueurs ont en encore eu la preuve mardi soir en Coupe d'Europe.

Team watson Suivez-moi

Petar Aleksic est un personnage du basketball suisse. En plus d'être un excellent technicien (5 titres de champion de Suisse avec Fribourg, entre autres), il est un motivateur hors pair.

On a encore pu le constater mardi soir en Fiba Europe Cup (4e échelon continentale), lors du match entre le Fribourg Olympic et les Estoniens du Pärnu Sadam. Le compte spécialisé «lecinqmajeur» a posté sur Instagram une vidéo qui montre le coach fribourgeois en train de donner ses consignes à ses joueurs pendant un temps mort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y met du cœur!

La vidéo Vidéo: instagram

En regardant tour à tour tous ses protégés, il hurle en anglais des mots difficilement compréhensibles depuis la caméra, presque à en perdre la voix. Il conclut son speech passionné en fracassant sur le sol sa tablette tactique.

L'ancien sélectionneur de l'équipe suisse a réussi à transmettre sa motivation: le Fribourg Olympic a gagné 82-64 et reste en tête de son groupe de Fiba Europe Cup, avec deux victoires et une défaite.

Le classement du groupe du Fribourg Olympic en Fiba Europe Cup

En championnat suisse, après quatre matchs, le champion en titre occupe la troisième place derrière le leader Monthey et Massagno. Les Fribourgeois se rendront, justement, dans la salle des Tessinois samedi pour leur prochain match. (yog)