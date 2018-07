16 Dinge, die Passagiere ernsthaft ins Flugzeug schmuggeln wollten

Leben

Der offizielle Instagram-Account der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde zeigt, was Passagiere tagtäglich alles mit ins Flugzeug nehmen wollen. Die Texte zu den Beiträgen beweisen dabei, dass auch eine Bundesbehörde Humor haben kann. Wir haben 16 besonders amüsante Beiträge für euch herausgesucht.

Zeitbombenattrappe

«Even if not real, replica or inert explosives are not allowed, at all, in carry-on or checked bags. Never. Nay. Nope. Negatory. Yeah, no.»

«Auch wenn sie nicht echt sind – Nachbildungen oder inaktive Sprengstoffe sind nicht erlaubt. Nie. Nope. Negativ. Nein. Nada.»

Rasierklingenhandschuh

«It’s safe to sleep on Elm Street again. Freddy lost his glove at the Airport. He got burned after forgetting to take it off before going through the checkpoint. If you find yourself needing to travel with your razor glove, please pack it in your checked bag.»

«Es ist wieder sicher, in der Elm Street zu übernachten, denn Freddy hat seinen Handschuh am Flughafen verloren. Er wurde konfisziert, da Freddy vergessen hatte, ihn beim Sicherheitscheck auszuziehen. Falls du unbedingt mit deinem Rasierhandschuh reisen musst; verstau ihn doch bitte im aufzugebenden Gepäck.»

Kammmesser

«If you get teased and end up in a tangle, this knife would make your assailer’s hair stand on end.»

«Falls dich jemand hänselt, wird dieses Messer deinem Angreifer die Haare zu Berge stehen lassen.»

Handy-Schocker

«It’s a stun gun with shockingly good reception!»

«Es ist ein Elektroschocker mit schockierend gutem Empfang.»

Mörsergranate

«Some travelers are extremely cautious about what they pack, while others lob inert mortar rounds into their bags.»

«Einige Passagiere packen sehr vorsichtig, während andere inaktive Mörsergranaten in den Koffer schmeissen.»

Seifenmesser

«Wash, rinse, and do not repeat. If you ever think about trying something like this, you should come clean with yourself and simply pack the knife in your checked bag.»

«Waschen, spülen und nicht wiederholen. Falls du jemals überlegst, so etwas zu machen, solltest du mit dir ins Reine kommen und das Messer nicht im Handgepäck verstauen. »

Samuraischwert

«This sword was discovered in a traveler’s carry-on guitar case at the Airport. Call it a hunch, but I bet this guy shreds!»

«Dieses Schwert wurde im Gitarrenkoffer eines Passagiers entdeckt, welcher als Handgepäck aufgegeben wurde. Nennt es eine Ahnung, aber ich glaube, dieser Typ fetzt.»

Säge

«We know it’s a cutting edge tool, but it’ll have to go in your checked bag if you need to fly with it.»

«Wir wissen, es ist ein richtig scharfes Werkzeug, aber es darf trotzdem nicht ins Handgepäck, wenn du damit herumfliegen musst.»

Dino-Granate

«While one might say that this pink plastic dinosaur-shaped grenade is dino-mite, it’s not permitted in carry-on or checked baggage.»

«Obwohl einige sagen werden, dass diese pinke Plastik-Dinosaurier-Granate dino-mit ist, ist sie trotzdem weder im Handgepäck noch im aufgegebenen Gepäck erlaubt.»

Katze 😱

«An Officer let the cat out of the bag this week. Literally. And the cat’s name is Slim. (...) While this could have been extremely dangerous for the 6-month old cat, Slim is just fine.»

«Ein Mitarbeiter liess diese Woche wortwörtlich die Katze aus dem Sack. Für die sechs Monate alte Fellnase Slim hätte die Situation ziemlich gefährlich werden können. Glücklicherweise ist sie aber wohlauf.»

Fischmesser

«Call it a hunch, but this bottle opener looked a bit fishy, so our officer took a closer look and discovered this knife.»

«Nennt es eine Ahnung, aber dieser Flaschenöffner kam einem unserer Beamten seltsam vor. Er schaute genauer hin und entdeckte dieses Messer.»

Pinguine

«Many moons ago Penny and Pete waddled through our checkpoint at the Airport. Even though all eyes were on them, they played it pretty cool. You see, traveling is pretty chill for a penguin. They don’t have pockets to remove stuff from and they don’t wear shoes. »

«Vor einiger Zeit watschelten Penny und Pete durch unseren Sicherheitscheck am Flughafen. Obwohl alle Augen auf sie gerichtet waren, blieben sie cool. Du siehst, reisen ist ziemlich gemütlich für einen Pinguin. Sie haben keine Taschen, die sie ausräumen müssen und sie tragen keine Schuhe.»

Schaufel

«I dug really deep to find a pun for this post, but I couldn’t come up with anything groundbreaking. This was unearthed in a travelers bag. Shovels must be packed in checked bags, dig?»

«Ich habe ziemlich tief gebuddelt, um einen Wortwitz für diesen Post zu finden, aber nichts bahnbrechendes ausgegraben. Diese Schaufel wurde in einer Reisetasche versteckt. Schaufeln müssen in eingecheckte Koffer gelegt werden, im Handgepäck haben sie nichts zu suchen.»

Bomben-E-Zigarette

«I’m guessing you could call this a smoke grenade? Whatever you call it, real, inert, or anything resembling a grenade is prohibited.»

«Ich schätze, man könnte das als Rauchgranate bezeichnen? Aber egal, wie du es nennst; echte, unechte oder inaktive Granaten sind verboten.»

Feuerwerk

«Oooooh! Ahhhhh! It’s that time of year again where we remind everybody that fireworks and firecrackers are not allowed.»

«Oooh! Ahhh! Es ist wieder diese Zeit im Jahr, wo wir alle daran erinnern müssen, dass Feuerwerks- und Knallkörper nicht erlaubt sind.»

Rasierklinge

«The owner of this shoe was literally on edge. This razor blade was discovered underneath the insole of a passenger’s shoe.»

«Der Besitzer dieses Schuhs stand wortwörtlich auf Messers Schneide. Diese Rasierklinge wurde unter der inneren Sohle eines Schuhs gefunden.»

