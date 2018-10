Leben

Jugend

Was bereust du im Leben? 10 Passanten erzählen



Was bereust du in deinem Leben am meisten? 10 Passanten erzählen

Manchmal trifft man Entscheidungen, die man im Nachhinein lieber nicht getroffen hätte. Wir haben zehn Passanten gefragt, was sie am meisten bereuen und wie sie es heute anders machen würden.

Virginia, 25

bild: watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich bereue es, dass ich mit Familienmitgliedern oder Freunden oft im Streit auseinandergegangen bin.



Warum?

Man weiss nie, was passiert.

Was würdest du heute anders machen?

Mich zuerst versöhnen, bevor ich jemanden verabschiede.



Was wirst du nie bereuen?

Nach der Lehre machte ich einfach das, worauf ich Lust hatte. Ich kündigte meinen Job, ohne zu wissen, was ich danach tun würde. Spontan entschied ich mich dann für einen viermonatigen Austausch in Australien.



Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Keine Ahnung!

Und die jüngere Generation?

Vielleicht, dass gewisse junge Leute lange in einer Beziehung waren und dadurch nicht das getan haben, was sie lieber gemacht hätten.

Marcel, 59

bild: shutterstock/watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich bereue, dass ich nie einen Sprachaufenthalt gemacht habe.

Warum?

In den Ferien kann ich mich nie so richtig verständigen.

Dafür ist es doch noch nicht zu spät?

Ach, das machen doch nur Junge (lacht).



Was würdest du heute anders machen?

Früher konnte ich mir das finanziell nicht leisten. Wenn ich pensioniert bin, besuche ich dann vielleicht einen Sprachkurs.

Was wirst du nie bereuen?

Dass ich meiner Tochter einen Sprachaufenthalt ermöglicht habe.

Was wird die jüngere Generation einmal bereuen?

Vielleicht, dass sie oft auf dem Handy herumgetippt hat (lacht).

Eugenia, 23, und Dominique, 23

bild: watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten, Eugenia?

Ich befinde mich gerade im Bewerbungsprozess und bereue es, dass ich mich nicht dort bewerbe, wo ich eigentlich gerne arbeiten würde.

Warum bewirbst du dich nicht?

Ich habe Angst, dass ich etwas falsch mache. Ich muss jetzt aber aufhören, mir so viele Gedanken zu machen.

Was wirst du nie bereuen?

Dass ich mich für ein Volkswirtschaftsstudium entschieden habe.

Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Ich würde sagen, dass sie in Sachen Beziehungen nicht mehr ausprobiert hat.​

Kommen wir zu dir, Dominique. Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Dass ich mir zu viel Gedanken über meine Zukunft gemacht habe.

Warum?

Man setzt sich nur selbst unter Druck.

Was würdest du heute anders machen?

Mehr im Moment leben.

Was wirst du nie bereuen?

Ich wurde gläubig erzogen. In meinen Teenagerjahren hat sich der Glaube an Gott noch mehr verstärkt. Das werde ich nie bereuen!

Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Eventuell, dass einige der älteren Generation zu früh eine Familie gegründet haben.



Manuel, 37

bild: shutterstock/watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Kürzlich ist er verstorben und wir konnten uns nie richtig aussprechen.



Was würdest du heute anders machen?

Mir nicht so viele Gedanken machen und einfach zum Telefon greifen.



Was wirst du nie bereuen?

Ich habe zwei jüngere Geschwister. Ich werde es nie bereuen, viel Zeit mit ihnen verbracht zu haben.

Was wird die jüngere Generation einmal bereuen?

Dass sie zu wenig gut in der Schule aufgepasst hat. War bei mir aber nicht anders (lacht).



Harlem, 20

bild: watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich bereue, dass ich meine Lehre als Koch abgebrochen habe.

Warum?

Danach ging in meinem Leben alles bergab.

Was würdest du heute anders machen?

Obwohl ich den Beruf sehr langweilig fand, würde ich heute nicht mehr so schnell aufgeben.

Was wirst du nie bereuen?

Dass ich immer für meine Freunde da bin.



Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Ich denke, dass sie zu viel gearbeitet hat.



Andreas, 33

bild: shutterstock/watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich bin mit meiner Ex viel zu schnell zusammengezogen. Das war nicht die beste Entscheidung.

Warum?

Nach nur sechs Monaten in der gemeinsamen Wohnung haben wir uns getrennt.



Was würdest du heute anders machen?

Vermutlich erst nach mindestens einem Jahr Beziehung mit jemandem zusammenziehen.

Was wirst du nie bereuen?

Obwohl alle in meinem Freundeskreis früh ausgezogen sind, bin ich bis 26 im Hotel Mama geblieben. Definitiv die beste Entscheidung meines Lebens (lacht).



Was werden die Älteren einmal bereuen?

Dass sie sich zu viele Sorgen um ihre Kinder gemacht haben.​

Olivia, 28

bild: watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich habe nach der Lehre noch zwei weitere Jahre beim selben Arbeitgeber gearbeitet und dann einfach ins Blaue gekündigt. Das ist jetzt schon zwei Jahre her, aber ich bereue meine Entscheidung immer noch.

Warum?

Weil ich es wohl nirgends mehr so gut haben werde und mir das Team sehr fehlt.



Was würdest du heute anders machen?

Ich würde mir mehr Gedanken machen und nicht von einem auf den anderen Tag eine Entscheidung treffen.

Was wirst du nie bereuen?

Campingferien in Namibia, die waren unvergesslich.

Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Schwierige Frage. Vielleicht, dass sie ihr Leben nicht voll ausgeschöpft hat.

Jenny, 37

bild shutterstock/watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Ich habe einen interessanten Typen kennengelernt. Sehr schnell habe ich mich ihm geöffnet und wurde dann enttäuscht. Dass ich ihm gegenüber so offen war, bereue ich im Nachhinein sehr.

Warum?

Je mehr man sich öffnet, desto verletzlicher wird man.

Was würdest du heute anders machen?

Ich würde es langsamer angehen.

Was wirst du nie bereuen?

Ein Teil meiner Familie lebt in Arizona, Kalifornien. Nach der Schule zog ich zu ihnen und besuchte dort die High School. Das war definitiv die beste Zeit.



Was wird die jüngere Generation einmal bereuen?

Ich kann nicht für sie sprechen, aber vielleicht, dass gewisse Junge zu viel auf ihre Eltern gehört haben.

Dominik, 18

bild: watson

Was bereust du in deinem Leben am meisten?

Dass ich aufgehört habe, Eishockey zu spielen. Ich war zu faul, um vor der Schule ins Training zu gehen.​

Was würdest du heute anders machen?

Ich würde einen Club mit anderen Trainingszeiten suchen (lacht).

Was wirst du nie bereuen?

Auf mein Bauchgefühl gehört zu haben.

Was wird die ältere Generation einmal bereuen?

Vermutlich, dass sie zu wenig Zeit mit der Familie verbracht hat.

Was bereust du im Leben?

Und jetzt: 9 betrunkene SMS, die du am nächsten Morgen sehr wahrscheinlich bereuen wirst

Turner feiern ihre Abstürze – der #GymnasticsFailChallenge Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter