Kommentar

Liebe Autobauer – was soll das mit den Fake-Auspuffrohren?

Wieso haben etliche aktuelle Autodesigns Auspuffblenden, die scheinbar keine technische Funktion haben?

Ein schöner Satz Auspuffrohre – klar, so was gefällt dem geneigten Autoliebhaber.

Bild: obi/watson

Seit geraumer Zeit aber begegnen uns zunehmend alle möglichen fantasievoll geformten Auspuffspitzen, deren einzige Funktion aber darin zu bestehen scheint, viel kleinere, herkömmlichere Auspuffrohre zu verbergen.

Rechtecke, Ovale, Trapezoide ... weshalb eigentlich?

Mitunter diene dies dazu, die Stossstangen vor Hitze und Russ zu schützen, sagt man uns.

Ja SICHER.

Kommt, es geht doch hauptsächlich um den Style, oder? In einer Zeit, in der der Elektroantrieb unweigerlich die Norm wird und Verbrenner sich verabschieden, will man einen Abgang mit Hurra. Fetter Auspuff. Boah, geil eh.

Blöd nur, dass es motorentechnisch längst unnötig ist, riesige Abgasrohre hinten am Göppel zu haben. Zudem sind jene skurrilen Formen oft nicht für die Montage am Ende einer Auspuffanlage geeignet, weshalb das, was wir da sehen, nur ein Stück Zierleiste der Stossstange ist, während das kleinere, konventionelle Rohr sich dahinter versteckt.

Bild: reddit

Und wisst ihr was? Es sieht kacke aus.

Bild: reddit

Umso mehr, wenn dies am oberen Ende der Autopalette praktiziert wird: Mercedes AMG, Audi RS und Co. – gar Rolls Royce oder Bugatti sind Schuldige. Wow, du blätterst Hunderttausende hin für ein Vehikel mit Fake-Auspuffspitzen (die meistens zudem noch aus Kunststoff sind).

Naja, bleibt zu hoffen, dass mit dem Vormarsch der Elektroautos diesem Unsinn ein Ende bereitet wird, ... wäre da nicht noch eine weitere Idiotie: Kühlergrill-Attrappen.

bild: audi

Vom technischen Standpunkt unnötig (diverse weitere EV-Hersteller haben's längst vorgemacht), wollen etliche Elektro-Designer partout weiterhin am Image eines grossen Verbrennungsmotors festhalten, der da unter der Haube sitzt, und der gaaaaaanz viel Luftzufuhr benötigt, um seine fette Leistung abzuliefern.

bild: ford

Ach, übrigens – Fake-Scheinwerfer? Jap. Das auch. Noch und nöcher.

Letztendlich ist dies aggressives Imponiergehabe (als hätten wir nicht schon genug Aggressivität im Strassenverkehr, in Social Media und Co.). Und letztendlich leider auch passend zum Zeitgeist. Troll-Fabriken publizieren Fake-News, Insta-Influencer präsentieren ihre retouchierten Fake-Körper und unsere Autos haben Fake-Auspuffrohre.

Übrigens ...

... Urvater der Auspuff-Attrappen ist der Lamborghini Miura von 1966. Jawohl, eines der ikonischsten und wichtigsten Autos der Geschichte hat Auspuffspitzen, die komplett von der Auspuffanlage abgetrennt sind.

Der Grund: Das Klappgehäuse der Motorabdeckung liess keinen Platz für die physisch angebrachten Auspuffrohre.