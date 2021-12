Mit dem Porsche-Oldtimer in die Antarktis – auf Ketten und Ski

Wie das Auto eines Hollywood-Stars von Luzern via USA und Südafrika zurück in die Schweiz kam

Bis es so weit ist, erfreuen wir uns schon mal an den Bildern dieser aberwitzigen Konstruktion. Sie ist grossartig.

Das wird ein Fest. Seit heute befinden sich Brinkerhoff und ihr Team auf dem Union Glacier in der Antarktis. Erste Testläufe stehen an.

Für diese Unternehmung übergab Valkyrie Racing ihren treuen 356A dem Polarforscher und Lotus-Fahrwerksingenieur Kieron Bradley , der zusammen mit den Singer-Konstrukteuren von Tuthill Porsche in Banbury in England über 18 Monate damit verbrachte, den Oldtimer für Temperaturen von bis zu -50°C vorzubereiten.

Was passiert, wenn der «Lords of the Rings»-Regisseur 80 Stunden Beatles-Filmmaterial bekommt? Es wird episch. Die dreiteilige Dokserie «The Beatles: Get Back» dokumentiert die dreiwöchige Entstehungszeit des «Let It Be»-Albums und des «Rooftop Concert». Dabei fällt uns Folgendes auf ...

Im Januar 1969 treffen sich die Beatles auf einer Sound Stage in den Twickenham Film Studios. Ziel ist es, innerhalb von knapp drei Wochen Songs für ein gesamtes Album zu komponieren, diese dann zu üben und anhand einer Live-Performance aufzunehmen. Dabei würde alles von einer Filmcrew akribisch dokumentiert werden.