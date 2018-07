Leben

Spass

Das Sommerspiel 2018: Quartett der elenden Hostelgäste



Hier kommt das inoffizielle Spiel des Sommers: Das Quartett der elenden Hostelgäste

Vom traurigen Indie-Boy bis zum «So fucking awesome»-Girl.

«Hei.»

«How are you, pal?»

«You good?»

«Nice to meet you!»

«Where are you from?»

«So cool.»

«Wanna play a Game?»

«Awesome.»

Nachdem wir uns ins nervige Standard-Begrüssungsverhör von Hostelgästen, Backpackern und anderen «Alternativreisenden» eingefühlt haben, können wir ja loslegen. Loslegen damit, in den nicht ganz schamfreien Erinnerungen unserer Rucksack-Europa-Reisen zu schwelgen. Oder als wir durch Myanmar trampten. Oder zur Zeit des USA-Roadtrips. Kanada, Island oder Peru. Eigentlich ist es egal, wo wir waren. Denn überall, wo es billige Unterkünfte gibt, waren auch diese 16 Sorten von Reisenden anzutreffen.

In diesem Stich-Quartett-Spiel wollen wir sie huldigen. Zunächst aber einmal …

Bild: watson

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Die Spielkarten zum Ausdrucken gibt's >> HIER <<

Wie du dir einen Städtetrip vorstellst – und wie er wirklich ist

«Im Ausland gibt es überall nur Schweizer! Sie nerven mich!» Video: watson/Chantal Stäubli, Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter