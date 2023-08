8 erfrischende Whisky-Drinks, um den Sommer zu verlängern

Doch, doch – Whisky geht perfekt für den Sommer. Man muss nur wissen, wie man damit etwas Erfrischendes zubereitet.

Ja, klar: Mit dem Stichwort Whisky verbindet man gerne mal schwere Ledersessel und Zigarren und Kaminfeuer und ... na ja ... eigentlich nicht so sehr sommerliche Temperaturen. Doch es geht auch anders. Nichts gegen einen Manhattan oder Old Fashioned mit ihren dunklen, tiefen Geschmacksprofilen, aber nun sind spritzige, zitrussige (it's a word), frische Sommerdrinks angesagt. Und, ja, das geht auch mit Whisky. Hier acht Beweise dafür:

Irish Maid

Nein, Irish Whiskey ist nicht nur für den St. Patrick's Day.

2 Gurkenscheiben (plus noch eine zum Garnieren)

6 cl Irish Whiskey

1,5 cl St. Germain

2 cl Zuckersirup

2 cl frisch gepresster Zitronensaft In einem Cocktailshaker die Gurkenscheiben grob zerstossen. Mit Eiswürfeln auffüllen; Whiskey, St. Germain, Sirup und Zitronensaft beigeben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Mit einer Gurkenscheibe garnieren.

Whiskey Smash

Die fruchtigere, frischere Variante des Mint Julep.

Bild: Shutterstock

6 cl Bourbon

2 cl Zuckersirup

4–5 Minzeblätter

3 grosse Zitronenschnitze

Minzezweiglein zum Garnieren In einem Cocktailshaker Minze und Zitrone grob zerstossen. Mit Eiswürfeln auffüllen; Bourbon und Zucker beigeben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Mit einem Zitronenschnitz und etwas Minze garnieren.

Mint Julep

Ach, weil wir's gerade davon hatten: hier der Whiskey-Sommerdrink-Klassiker schlechthin!

Bild: Shutterstock

6 cl Bourbon

2 cl Zuckersirup

Ein paar Minzeblätter oder -zweige Einen Whisky-Tumbler mit Eisstückchen füllen, Zutaten beigeben, umrühren.

Beachy Bourbon

Ein Whiskey-Cocktail, der, wie der Name sagt, fast schon strandtauglich ist.

4,5 cl Bourbon

1,5 cl Campari

2 cl frisch gepresster Limettensaft

etwa 6 cl Ginger Beer

Limettenschnitz zum Garnieren Bourbon, Campari und Limettensaft in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Rocks-Glas abseihen. Mit Ginger Beer auffüllen und mit einem Limettenschnitz garnieren.

Dublin Spider Highball

Ein süffiger Longdrink, der dank der Beigabe von Angostura Bitters etwas Tiefe bekommt.

Bild: jamesonwhiskey.com

5 cl blended Irish Whiskey

3 Tropfen Angostura Bitters

10 cl Ginger Ale Sämtliche Zutaten in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren. Mit einem Limettenschnitz garnieren.

Lynchburg Lemonade

Tennessee im Longdrinkglas: Nimm einen Schluck und schliesse dabei die Augen – du wirst Grillengezirpe hören.

Bild: Shutterstock

3 cl Jack Daniel’s Tennessee Whiskey

3 cl Cointreau

1,5 cl frisch gepresster Zitronensaft

1,5 cl Zuckersirup

1 dl Sprite (oder ähnliche Citro-Limonade) Whiskey, Cointreau, Zitronensaft und Zuckersirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins- oder Highball-Glas abseihen. Mit Sprite auffüllen und vorsichtig rühren. Bei Bedarf mit einem Zitronenschnitz garnieren.

Cold Turkey

Hier eine Erfindung von mir (deshalb das selbstgebastelte Foto 😂) – obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass sonst wer schon mal auf eine ähnliche Idee kam. Fein ist's aber, und das ist ja am wichtigsten.

Bild: obi/watson

5 cl Wild Turkey Bourbon

1⁄2 Limette

1 Schuss Ahornsirup

Mineralwasser Limettenschnitz von Hand in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrink- oder Collins-Glas auspressen. Den ausgepressten Limettenschnitz sowie Bourbon und Ahornsirup ins Glas geben und mit Mineralwasser auffüllen. Vorsichtig umrühren und bei Bedarf etwas Ahornsirup nach Geschmack nachfüllen.

Coal Miner’s Daughter

Wenn ein Drink nach einem Loretta-Lynn-Song benannt ist, kann er gar nicht schlecht sein.