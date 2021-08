Spass

Bilderwelten

Passagierin will Pfau in Flieger nehmen und 21 noch skurrilere Passagiere



Passagierin will Pfau in Flieger nehmen und 21 noch skurrilere Passagiere der Lüfte

Kennst du den Moment, wenn du deinen Platz im Flieger einnimmst und neben dir ein Pfau sitzt? Oder wenn ein Pinguin den Gang unsicher macht? Oder nebenan Nägel geknipst werden? Und einmal mehr nehmen wir zur Kenntnis, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.

Erst kürzlich hat die Reise-Talkshow «The Jetset» Bilder von einer Passagierin am Newark-Flughafen (New Jersey) in Umlauf gebracht, die einen Pfau als emotionale Unterstützung einchecken wollte. Aufgrund der Grösse und des Gewichts des Tieres wurde dies jedoch untersagt, obwohl die Passagieren anbot, ein Extra-Ticket für den Pfau zu zahlen.

Bild: facebook / thejetset

Bild: facebook / thejetset

Die sogenannten Emotional Support Animals erfreuen sich in Amerika immer grösserer Beliebtheit. Was als emotionale Unterstützung zählt und was eher ein Gag sein soll, erweist sich dabei tendenziell als ziemlich schwierig, wie folgende Beispiele zeigen:

Video: watson/Lya Saxer

Die beruhigende Ausstrahlung von Truthähnen eignet diese als Flugbegleiter.

Bild imgur

Wenn du noch nie von einem Schwein enttäuscht wurdest, gilt auch dieses als emotionale Unterstützung. Oder so.

Man beachte die Arbeitsschuhe. Alle Achtung!

Wenn sie nicht am Boxen sind, dienen Kängurus auch gut und gerne als Flugbegleiter

Bild: instagram / passengershaming

Pinguine blühen in ihrer natürlichen Umgebung besonders auf.

Jö, ein Hund!

Bild: instagram / passengershaming

Wie das genau funktioniert und was die Probleme dabei sind, kannst du hier nachlesen:

Ob es nun herzig, nervig oder verstörend sein mag neben Passagieren wie diesen zu reisen, sei dahingestellt. Eines ist jedoch klar: Lieber neben einem Tier sitzen, als Passagiere wie diese anzutreffen.

Wir starten mit einem wahren Klassiker der Gruseligkeit:

Bild: instagram / passengershaming

Wenn, dann immerhin schön gepflegt!

Bild: instagram / passengershaming

Und hoch das Bein!

Bild: instagram / passengershaming

Richtig hoch! Ohne Hose! Yay!

Bild: instagram / passengershaming

Kommt dir das bekannt vor? Dann kennst du bestimmt diese Typen:

Diese Waschbecken-förmigen Pissoirs verstopfen einfach immer so schnell ...

Bild: instagram / passengershaming

«Wir müssen los!» – «Aber die Wäsche ist noch nicht trocken.» – «Wir müssen jetzt los!» – «Ok.»

Bild: instagram / passengershaming

Der Moment, wenn Jesus im Flugzeug zum Querflöten-Solo ansetzt:

Bild: instagram / passengershaming

Die urplötzliche Lust auf Yoga, wir kennen sie alle ¯\_(ツ)_/¯

Ein Beitrag geteilt von Passenger Shaming (@passengershaming) am Aug 6, 2017 um 10:06 PDT

Mal von den Flecken auf dem Sitz abgesehen ... das in der Rücklehnentasche ist eine Windel. Eine gebrauchte Windel.

Bild: instagram / passengershaming

Aber bevor es zum Windeln-Wechseln kommt, erst mal testen. Und dann sicher in selbiger Tasche verstauen

Bild: instagram / passengershaming

Sieht nach einem erholsamen Flug für die Sitznachbarn aus ...

... und das Ganze noch in der Erwachsenenversion:

Bild: instagram / passengershaming

Bewertung: «Ausgezeichnete Sockenhalter an Bord. Sehr zufrieden.»

Bild: instagram / passengershaming

Gemütlich soll's sein!

Bild: via pinterest

Einfach jede und jeder so, wie es ihr oder ihm bequem ist.

Bild: instagram / passengershaming

Und für danach:

(jdk)

Für einen etwas angenehmeren Flug, hier eine phänomenale Anweisung vom Zukkihund höchst persönlich:

Es gibt natürlich auch herzige Passagiere ... Video: watson

À propos Passagiere: Du denkst, dass die Leute in deinem Zug komisch sind? Nope. 1 / 56 Du denkst, dass die Leute in deinem Zug komisch sind?

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter