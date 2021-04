Spass

Dumm gelaufen

31 passiv-aggressive Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst



31 passiv-aggressive Beispiele, wie du deine schmuddeligen Mitbewohner erziehen kannst

Abwasch, Hygiene, Essensdiebstähle – oh ja, das Leben unter geteiltem Dach birgt so manche Tücken. Nicht immer wird in jenen Konfliktsituationen jedoch der direkte Kontakt gesucht. Manchmal tun es auch herrlich passiv-aggressive Notizzettel.

Uh. Ouch.

Wenn dein Mitbewohner überzeugter Vegetarier ist ...

Auch Schimmel ist ein lebender Organismus. Oder so.

Ob es wohl reicht, einfach Fakten zu nennen?

Das Besteck-Pendant zu Sprechblasen:

Hoch leben die romantisch angehauchten Mitbewohner ...

Damit es nicht so weit kommt:

... der auch in Sachen Mietverzug die Romantik beibehält ...

... und dann so ausgezahlt wird!

Ausziehen, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es willst. Und dann dieser Mitbewohner ...

...

..!

Hört, hört!

Vielleicht nützt ja ein Appell an das Gewissen?

Ein lauter Appell ans Gewissen vielleicht?

Kunst liegt im Auge des Betrachters ...

Oder aber man probiert es auf eine schlichtere, subtilere Art:

Möglichkeit 1: Leere Rolle entsorgen. Möglichkeit 2: Battle gegen Mitbewohner gewinnen.

Ein weiteres Beispiel effizient eingesetzter Ressourcen:

Sicher ist sicher.

An all jene Mitbewohner, die es schaffen, das Toilettenpapier verkehrt herum hinzutun (!)

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Passive Aggression in der Oster-Kollektion.

Fürsorge. Fürsorge, so weit das Auge reicht.

Wenn deine Mitbewohner nicht hören wollen, so tun dies vielleicht immerhin die Dinge, die sie stehen lassen ...

Neues Konzept: Einkaufsliste, auf der steht, was NICHT gekauft werden muss.

Solltest du es ohnehin nicht so mit der Organisation haben, es gibt auch Vorteile:

Auch beliebt: Finten legen.

Oder einfach zu den eigenen Vergehen stehen. ¯\_(ツ)_/¯

Unentschieden?

Für visuelle Lerntypen lässt sich ebenfalls ein Kommunikationsweg finden.

Mh. Haben irgendwie beide recht.

Achtung, ein bisschen unappetitlich:

Oder einfach mal klar aufzeigen, was man im Haushalt leistet. Ganz klar.

Immerhin hattet ihr eine schöne Zeit zusammen.

(jdk)

Nicht nur im eigenen Haushalt läuft es so ab:

Du lebst WG-tarisch? Dann kennst du diese 10 Mitbewohner-Typen

Video: watson

Die Meister der ungewollten passiven Aggression? Kinder, die ihre Eltern beschenken!

