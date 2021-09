Es ist wieder so weit, Leute ... Hopp, PICDUMP!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

joelsmile

Dutzende Flugblätter mit Memes fliegen durch die Luft



Blatt Papier



Et voilà:

Entworfen mit MS Paint. Öppe. bild: watson

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Wir fangen gleich mal mit einem Ohrwurm an:

Aus der Kategorie: Alt, aber immer noch gut

via userinput

Was letzte Kinder Bueno?

via userinput

Herziges Gedicht für zwischendurch:

via userinput



Wie man die Kundschaft für sich gewinnt:

via userinput

Derweil drüben bei Telegram ...

Passend dazu ... 🙃

Was letzte innovative Idee?

Es wird nicht einfacher ...

via userinput

Mist.

via userinput

Wenn du 20 Minuten überlegst, was du schreiben sollst ...

Und du denkst in deiner Nachbarschaft passieren komische Dinge ...

via userinput

Harzig.

Sie hat nicht unrecht. 🤔

Für diese eine Person, die «nur eins» will:

via userinput

Vergesst 2 Girls 1 Cup, hier kommen:

via userinput

Der perfekte Ort für einen «Rainbow Kiss». 🥰

Du vielleicht?

via userinput

Was letzte Power?

Wenn einfach alles verkehrt ist, ist es dann wieder richtig?

Der Keks hat recht.

Was nach Jahren des Winkens halt passiert:

Und heute aus der Welt der internationalen News:

Und dennoch kann er noch 3 Sterne geben. Nehmt euch ein Vorbild.

via userinput



Und wie läuft dein Morgen so?

Wenn in der Anzeige steht «lichtdurchflutet»:

via userinput

Er hat sein neues Leben als Katzenbaum akzeptiert:

Ok.

Und jetzt schreib «Ich liebe dich»

Kurzer Blick in die Zukunft:

via userinput

Danke für nichts.

Und schon 200 Bewerber, die davor Schlange stehen.

via userinput

🤷‍♀️

Jedes Mal.

via userinput

Es ist ein Problem.

Es ist nicht einfach, so unfassbar schlau zu sein.

via userinput

Hat da etwa wieder mal jemand ... seine Umgebung angezogen???

via userinput

Superlike.

«Für Bastler»

via userinput

Warum genau habe ich mein Zuhause verlassen?

Gut gemacht, Hirni.

via userinput

Väter.

via userinput

Online-Meetings zusammengefasst:

Hochverrat.

Und Jesus genehmigte sich das letzte Stück.

via userinput

Hoi.

via userinput

Noch ein überraschter Biertank zum Abschluss:

via userinput

Und ein weiteres zauberhaftes Gesicht. :)

via userinput

Ok? Ok!

via userinput

:)

via userinput

Man merkt es kaum.

via userinput

Wer das nicht gehört hat, hatte keine richtige Schulzeit.

via userinput

Never forget.

via userinput

Du magst vielleicht schlau sein, aber bist du SO schlau?

via userinput

Ich:

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

In diesem Sinne ... Tschüss, Leute!

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Flossenblätter

Die Flossenblätter oder Silberflossenblätter (Monodactylidae, Syn.: Psettidae) sind eine Familie barschverwandter Fische, die im küstennahen tropischen Indopazifik, an der Küste Westafrikas und an den Küsten Australiens im Meer- und Brackwasser (selten im küstennahen Süsswasser), meist in Mangrovenbeständen leben. Die 20 bis 25 cm lang werdenden Tiere leben gesellig in kleinen Gruppen.

Und so sehen sie aus: bild: shutterstock

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...