Picdump 35 – Menschen, die Memes nicht mögen, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren

Liäbe Grüäss üs de Ferie vam Züäkunfts-Sergio. 🏝️☀️🍺 («Liebe Grüsse aus den Ferien von Zukunfts-Sergio» auf Walliserdeutsch)

Hier spricht der Zukunfts-Sergio! Denn wenn ich diese Zeilen schreibe, schreibe ich sie für eine Einleitung weit in der Zukunft. Weil Carl-Philipp diese Woche auch keine Zeit hat, habe ich diese Ausgabe des Picdumps nämlich vorproduziert. Das heisst, dass es eventuell sein kann, dass ihr das ein oder andere Meme schon gesehen habt. Dafür hattet ihr aber mit dieser Einleitung eine Art Zeitreise, und das ist doch auch ziemlich cool, nicht?

Jetzt aber noch zum Zukunfts-Titelbild:

Die Idee kam von:

Bombastischer_Kampf



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Nur dieser Text: «Dieses Video steht Ihnen am aktuellen Standort nicht zur Verfügung.»

Und so soll das Werk heissen:

Falscher Sitzort



Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee!

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



ZUKUNFTS-PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch:

Wer hat mehr Geduld?

«Wenn du im gleichen Google-Dokument bist, wie jemand anders.»

Dieser Moment, wenn du im Erdboden versinken möchtest.

«Kassierer: ‹Die Quittung ist in der Tasche.›»

«Ich: ‹Ihnen auch. ›»

Sag das mal dem Rest der Klasse ...

«Das Kind, das die Lehrperson immer an die Hausaufgaben erinnert hat: *kommt in der Hölle an*»

«Satan: ‹Nun, ich möchte nur sagen, dass ich ein grosser Fan bin.›»

Wer erinnert sich?

«Erinnere dich daran, wie beschissen der Jazz war, bevor man Instrumente erfand.»

Sie hat nochmal die Gerade gekriegt!

«Ja, ich werde dich später anrufen müssen. Ich glaube, Papa merkt langsam, dass ich high bin.»

Plädoyer abgeschlossen!

«Eine Geburt ist nicht so schmerzhaft, wie in die Eier getreten zu werden.»

«Hast du jemals ein Kind bekommen?»

«Nein, aber im Laufe der Jahre sagen Frauen: ‹Lass uns noch eines bekommen.› Ich habe noch nie einen Mann sagen hören ‹Komm, tritt mir noch mal in die Eier›.»



Manchmal hilft es, wenn man die Tatsachen direkt vor Augen geführt bekommt.

«Der Tierarzt zeigt meiner Katze, wie fett sie ist ...»

Ich wünschte, ich könnte darüber lachen.

«Mein Bett, wenn ich versuche, zu schlafen:»

«Mein Bett, wenn ich versuche, aufzustehen:»

Nur nichts machen ist schlimmer. 😁

Ein Happy End!

«Willst du verdammt noch mal sterben?»

«Irgendwie schon, ja.»

«Verdammt, willst du darüber reden?»



Dort ist man einfach immer ein bisschen cooler.

«Ich, wie ich am Kindertisch sitze, um über Videospiele statt über Politik zu reden.»

Ich glaube, den hatten wir schon mal, aber er ist einfach zu gut.

Autsch!

«Wenn du deinem Schwarm ein Kompliment machst und er sagt ‹Haha, danke!›»

Oje ...

«T-Rex: ‹Heilige Scheisse! Dieser Meteor kommt direkt auf uns zu!›»

«Der Brachiosaurus:»

Apropos Dinos:

Erledigt!

«Alles Gute zum Geburtstag. Was für einen Kuchen willst du?»

«Ich will keinen Kuchen.»



Wir wünschten, es wäre ein Witz ...

«Und die Amerikaner so: ‹Mmmmm.... Frühstück!›»

Immerhin etwas gelernt. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Ich: Seltsame historische Fakten.»

«Unschuldige Menschen.»

Haben wir das nicht alle schon mal gemacht?

«Sie: ‹Wir müssen uns mal treffen!›»

«Ich: ‹Klar, sag mir einfach Bescheid!›»

Trift genau so auf Weihnachten und Geburtstage zu.

«Ich, wie ich in meinem hohen Alter ohne Osterkorb von meiner Mutter aufwache.»

Wer musste da früher, im wahrsten Sinne des Worte, auch immer durch?

*Mama vergisst die Schlüssel im Haus *

«Ich im Alter von 8 Jahren:»

Wenn du es nicht kapierst, frag deine Eltern.

«Ich:‹ Ich habe kein Kondom dabei.›»

«Sie:»

Nur nichts tun ist schlimmer.

«Wenn dein Freund weint und du nicht weisst, wie du helfen sollst und du einfach auf sein hässliches, weinendes Gesicht starrst. »

Und manche können nicht mal mehr richtig atmen ...

«Hunde vor 300 Jahren: ‹Ich tötete alle Wölfe und ass die Leber eines Fuchses, der unser Essen stehlen wollte.›»

«Hunde heute:‹ Du hast mein Essen geändert und jetzt habe ich Durchfall.›»



🙄🙄🙄

«20 Jahre alte Kellnerin: *lächelt und macht ihre Arbeit*»

«Alte Kerle: ‹Ich habe es immer noch drauf›.»

Wer kann auch nie ruhig bleiben? 😅

«Mein Gehirn, wenn mir jemand eine normale Frage stellt:

Filmzitate – Songtexte – Kindheitstraumata – Witze, die nicht ankommen – seltsame Theorien über die Welt – zufällige Fakten – neu-divergente Interessen – die Antworten, die ich geben wollte – Das ist das, was sie gesagt hat.»



Simpel und doch so vielsagend.

«Aufgepasst, Picasso!»

Jetzt lachen wir noch darüber.

«Der weisse Mann war hier.»

«Wie kannst du das erkennen?»

«Elfbar.»

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, oder?

Jetzt bloss nich grinsen.

«Wenn du eine kleine Person sagen hörst ‹Als ich klein war.›»

Die Pille für das Kind im Manne.

«Wir müssen uns unterhalten, wenn du nach Hause kommst.»

«Wirf eine ins Wasser.»

«Was zum Teufel ist das?»

«Das ist ein Nashorn.»

Ist doch irgendwie süss, nicht?

«Ich werde nie wieder einen Fernsehtisch im Internet bestellen. »

*ndaösklfnsöfn*

«Wenn du von einem Nickerchen aufwachst und nicht weisst, auf welchem Planeten du bist.»

Hauptsache, alle sind glücklich!

Man liebt sie dann ja trotzdem. 🤷‍♂️

«Manche Katzen sind schlauer als andere. Meine Katze gehört zu den ‹anderen›.»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!