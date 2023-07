Picdump 47 – Mit Memes geht der Tag einfach schneller vorbei

«Schön das öi hitu wider da bisch ver d beschtu Memes vaner Wucha zämu azlüägu. Mindestens genau so sehr wiä dü dich gfröjit hesch, fröji ich mich uf ewi Memes iner Kommentarspalta.» («Schön, dass du auch heute wieder da bist, um die besten Memes der Woche zusammen anzuschauen. Mindestens genau so sehr wie du dich gefreut hast, freue ich mich auf eure Memes in der Kommentarspalte», auf Walliserdeutsch.)

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Eine Mücke auf Inline Skates, die von einem Elefanten gestochen wird.

Und so soll das Werk heissen:

Nimm das, Mücke!



Die Idee kam von:

OrangeHyper



Und hier ist es:

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann gehts für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

¯\_(ツ)_/¯

«Wenn sie ihre Haare und ihr Make-up gemacht hat und 120,89 Dollar für Dessous ausgegeben hat, nur um mich so am Ende des Bettes stehen zu sehen:»

Von wegen, Multiple Choice ist einfacher.

«Lehrerin: ‹Der Test ist nicht sehr schwer.›»

«Der Test:

‹Ist der Hund:

a) Am Sitzen

b) Am Stehen

c) Am Liegen›»

Oh mein Gott, wir haben den Text bisher immer falsch verstanden.

Eine Übersetzung ergibt keinen Sinn.

Da werden Kindheitserinnerungen wach.

«Ich kann dieses Bild förmlich riechen.»

Es braucht nicht immer Worte.

*8am auf dem Campingausflug*

«Freund: ‹Wir sollten wirklich zuerst frühstücken, bevor wir anfangen zu trin...›»

«Ich:»

Egal, wie viel Mühe du dir gibst ...

«Mein Bett, nachdem ich ein paar Kekse darauf gegessen habe.»

Wenn du selbst dein grösster Gegner bist.

«Ich.»

«Ich.»

«Ich.»

(Ja, diese Übersetzung ist ironisch gemeint.)

Zum Glück, wir haben uns schon fast Sorgen um ihn gemacht.

«Haben Sie das Gefühl, dass sie von ihrer Frau beherrscht werden?»

«Nein, das hat er nicht.»

Dieses Machtgefühl!

«Wenn deine Mutter sagt, du darfst dir einen Schokoriegel aussuchen und du plötzlich vor einer lebensverändernden Entscheidung stehst.»

Sagt das mal Yoko Ono ...

«John Lennon sieht aus, als wäre er der toxischte Zimmergenosse der Geschichte gewesen.»

Vielleicht nur etwas für die Männer.

«Wenn ich auf die Bremsspuren in meiner Toilettenschüssel pinkle und sie nicht verschwinden: ‹Volle Kraft voraus.›»

Die Arme ...

«Es heisst immer ‹Komm, Barbie, lass uns feiern gehen› und nie ‹Komm schon, Barbie, erzähl mir alles über deinen Tag›.»

Jap, jeweils die ganzen Zeitungen voll gekribbelt.

«Das sind die Filter, mit denen wir aufgewachsen sind.»

Früher war alles besser.

«Die Welt war ein einfacher Ort, als ‹Pimp My Ride› noch Displays an Kotflügeln-Klappen montierte.»

Erinnerungen für den Rest des Lebens.

«Eltern zahlen 40 Dollar für Schulfotos, damit ihre Kinder darauf so lächeln:»

Den Film würden wir ja gerne sehen.

Für alle Fans von «The Office».

«Dieses Modell sieht aus wie das Kind von Dwight und Angela.»

«Identitätsdiebstahl ist kein Scherz.»



Sehr kreativ.

Früh morgens kann man sich für andere noch nicht freuen.

Die Grundidee war ganz gut.

Na ja, kommt darauf an, für wen.

«Von der Strasse aus ist Janas Party viel interessanter.»

Das ist noch eine Untertreibung.

«Ich, nachdem ich ein Rezept nachgekocht habe, dass ich online gefunden habe.»

Hat was ... 😅

«Das ist so, als würden Dinosaurier mit einem Asteroiden Fotos machen.»

Ich würd’s kaufen!

«Ich meine, wenn man einen Hühnerstall hat, warum nicht?»

Und ich habe Memes. 🤷‍♂️

«Ich bei der Arbeit, wie ich so tue, als würde ich irgendetwas tun: ‹Ich habe E-Mail.›»

Der süsseste Ohrwurm.

Keine Übersetzung, dafür diesen hier:

Auch die Lohnverhandlung dürfte dann wohl noch etwas auf sich warten lassen.

«Hi Boss!»

«Ja?»

«Ich bin schwanger ...»

«??»

«Ich bräuchte jetzt ein paar Tage Urlaub ... um das mit meinem Freund zu besprechen. Bitte genehmigen Sie meinen Urlaub.»

«REDE BITTE ZUERST MIT MEINER GATTIN!! SIE HAT NUR DEINE ERSTEN PAAR MITTEILUNGEN GELESEN ... UND WARUM KANNST DU DAS NICHT ALLES IN EINER NACHRICHT SCHREIBEN??»



Ah, wow, das ist echt tiefsinnig.

«Ein weiser Arzt schrieb einmal:»

Also fi** dich!

«Menschen: ‹Du kannst nicht spirituell sein und Schimpfwörter benutzen.›»

«Ich: ‹Schlampe, ich bin verdammt spirituell.›»

Na ja, immerhin versucht.

«Ich, wenn ich versuche, mich meinen Problemen zu stellen.»

Der Picdump ist eine Lebenseinstellung.

«Mein ganzes Leben.»

«Ich, die den ganzen Tag über Memes lacht.»



Du musst genau den richtigen Zeitpunkt erwischen.

«Wenn das Baby weniger als einen Monat alt ist und die Eltern ein Fotoshooting veranstalten.»

Würde ich niemals tun.

«Ich: ‹Wer bin ich, um jemanden zu verurteilen.›»

«Auch ich:.»



Ein klassisches Missverständnis.

«Hat jeder ein paar Yogahosen mitgebracht?»

Nett gemeint ... 😅

«Manchmal schreibe ich meiner Frau die motivierenden Zitate aus ihren Tampons, wenn sie ihre Periode hat, um sie aufzumuntern.»

«Lebe furchtlos.»

«Ich schwöre bei Gott, fick dich.»



Unser aller Bücher haben so ausgesehen.

«Lehrkraft: *Blättert auf Seite 10*»

«Seite 10:»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!