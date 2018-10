Sport

Fussball

Nations League: Holland schlägt Deutschland klar



Nations League, Gruppenphase A1: Holland – Deutschland 3:0 (1:0) B1: Slowakei – Tschechien 1:2 (0:0)

B4: Irland – Dänemark 0:0 C3: Norwegen – Slowenien 1:0 (1:0)

C3: Bulgarien – Zypern 2:1 (0:1) D1: Lettland – Kasachstan 1:1 (1:1)

D1: Georgien – Andorra 3:0 (1:0)

D4: Armenien – Gibraltar 0:1 (0:0)

D4: Mazedonien – Liechtenstein 4:1 (3:1)



Holland ballert sich zum ersten Sieg gegen Deutschland seit 16 Jahren

Deutschlands Fussballer bleiben in der Nations League auch nach dem zweiten Einsatz ohne Sieg. Sie werden in Amsterdam vom Erzrivalen Holland gleich mit 0:3 gedemütigt.

Holland – Deutschland 3:0

Deutschland kassiert nach dem frühen WM-Aus den nächsten Rückschlag: In der Nations League verliert der Weltmeister von 2014 den «Klassiker» gegen Holland mit 0:3. Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk bringt «Oranje» in der 30. Minute nach einem Eckball per Kopf in Führung, nachdem Routinier Ryan Babel zuvor nur die Latte trifft. Memphis Depay und Georgino Wijnaldum machen in der Schlussphase mit zwei Kontertoren alles klar.

Deutschland hat aber auch seine Chancen, die besten versieben Thomas Müller vor und Leroy Sané nach der Pause. Einen Punkt hätten sich die Deutschen durchaus verdient. Doch nach dem 0:2 an der WM gegen Südkorea und dem 0:0 in der Nations League gegen Frankreich haben die Deutschen nun im dritten Wettbewerbsspiel in Folge kein Tor zustande gebracht.

Nach dem Desaster an der WM nutzt der deutsche Bundestrainer Joachim Löw die Partien der Nations League auch dafür, um im Hinblick auf die EM-Qualifikation einiges zu testen. So kommt der bereits 27-jährige Stürmer Mark Uth zum Debüt in der Nationalmannschaft, obwohl sich dieser nach seinem Wechsel von Hoffenheim bei Schalke noch keinen Stammplatz erkämpft hat und ihm in dieser Saison noch kein Tor gelungen ist.

Das junge holländische Team vermag offensiv wie defensiv zu überzeugen und brilliert mit Effizienz. Für die «Elftal» ist es der erste Sieg gegen den Erzrivalen seit dem 20. November 2002 und der höchste überhaupt.

3 - The Netherlands have beaten Germany with a 3+ goal margin for the first time in history. Historic. pic.twitter.com/rDscgOKO64 — OptaJohan (@OptaJohan) 13. Oktober 2018

In der Tabelle der Gruppe A1 liegen die Deutschland nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt hinter Frankreich und Holland auf Rang 3. Es droht der Abstieg in die Zweitklassigkeit, am Dienstag spielt die DFB-Elf in Paris gegen Frankreich.

Das Telegramm:

Niederlande - Deutschland 3:0 (1:0)

Amsterdam. - 52'536 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 30. Van Dijk 1:0. 87. Depay 2:0. 93. Wijnaldum 3:0.

Tabelle A1: bild: screenshot srf

Weitere Partien:

Liga B:

Slowakei - Tschechien 1:2 (0:0)

Trnava. - SR Vincic (SLO).

Tore: 52. Krmencik 0:1. 62. Hamsik 1:1. 76. Schick 1:2.

Tabelle B1: bild: screenshot srf

Irland - Dänemark 0:0

Dublin. - SR Estrada (ESP).

Tabelle B4:

Liga C

Norwegen - Slowenien 1:0 (0:0)

Oslo. - SR Siebert (GER).

Tor: 45. Selnaes 1:0.

Bemerkungen: Slowenien bis 61. mit Crnigoj (Lugano).

Bulgarien - Zypern 2:1 (0:1)

Sofia. - SR Jovanovic (SRB).

Tore: 41. Kastanos 0:1. 59. Despodov 1:1. 68. Nedelev 2:1.

Tabelle C3: bild: screenshot srf

Liga D: Erster Sieg für Gibraltar

Torhüter Kyle Goldwin bricht in Tränen aus, das Team tanzt auf dem Platz: Gibraltar holt im 22. Pflichtspiel die ersten Punkte seiner Länderspiel-Geschichte: Gegen Armenien feiern die Iberer dank eines Penalty-Treffers von Joseph Chipolina einen sensationellen 1:0-Sieg. Zuvor hatte Gibraltar erst zwei Siege in Testspielen einfahren können: 2014 gegen Malta und im vergangenen März gegen Lettland.

Beim ersten Sieg ist eine gehörige Portion Glück dabei: Die Gastgeber um Arsenals Henrich Mchitarjan sind zwar das überlegene Team. Das Schussverhältnis beträgt 35:6, ein Treffer will aber nicht fallen. Irritationen gibt es vor dem Anpfiff: Da wird nicht die gibraltarische Nationalhymne abgespielt, sondern die von Liechtenstein.

Armenien - Gibraltar 0:1 (0:0)

Jerewan. - SR San (SUI)

Tor: 50. Chipolina (Foulpenalty) 0:1.

Mazedonien - Liechtenstein 4:1 (3:1)

Skopje. - 7000 Zuschauer. - SR Reinshreiber (ISR).

Tore: 10. Trajkovski 1:0. 30. Trajkovski 2:0. 36. Pandev 3:0. 37. Yildiz 3:1. 67. Alioski 4:1.

Tabelle D4: bild: screenshot srf

