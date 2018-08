Digital

24 richtig hässliche Handys und Smartphones



24 richtig hässliche Handys, die du tatsächlich einmal kaufen konntest

Heute wird Smartphone-Herstellern immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht mehr innovativ seien. Das betrifft auch das Design. Dabei versuchten Handy-Hersteller vor allem früher, sich von der Konkurrenz abzuheben – was optisch nicht immer gelang, wie die folgenden Modelle beweisen.

Toshiba G450

Bild: Toshiba

Ist es eine Fernbedienung? Ein Radiowecker? Nein, ein Handy, welches Toshiba 2008 auf den Markt gebracht hat. Ohne Kamera, mit einer Bildschirmauflösung von 96 x 39 Pixel. Selbst wenn das iPhone zu dieser Zeit nicht schon erhältlich gewesen wäre, hätte dieses Teil wohl niemand gekauft.

Telson TWC 1150

Bild: Telson

Von James Bond hat sich wohl die südkoreanische Firma Telson 2004 inspirieren lassen. Das Gerät sollte ein Hybrid aus Handy und Uhr sein. Kaum vorstellbar, dass sich tatsächlich jemand dieses Ding gekauft und um das Handgelenk geschnallt hat.

Siemens Xelibri 6

Bild: Siemens

Wow! Ein Schminkspiegel mit Telefonfunktion. Das Xelibri 6 war eines von acht Fashion-Handys, die Siemens 2003 auf den Markt brachte. Im Frühjahr 2004 wurde die Linie wegen schlechten Verkaufszahlen bereits wieder eingestellt.

So sahen die verschiedenen Modelle aus:

Panasonic G70

Bild: Panasonic

Und noch ein Schminkspiegel-Smartphone, welches 2003 die Herzen der Frauen erobern sollte. Geklappt hat's natürlich nicht. Inzwischen vertreibt Panasonic unter dem Namen G70 eine Systemkamera.

Samsung Cleo

Bild: Samsung

Ebenfalls einen modischen Ansatz hat Samsung 2008 mit seinem Klapphandy Cleo versucht. Statt rund war das Ding nun einfach quadratisch. Also fast. Erschienen ist das Gerät nur in den USA. In anderen Ländern hat es Samsung gar nicht erst versucht.

Nokia X5-01

Bild: Nokia

Zwei Jahre später dachte sich Nokia wohl, dass man es besser als Samsung machen könne und so verpassten sie ihrem Fast-Quadrat-Handy eine Slidertastatur.

Motorola Flipout

Bild: Motorola

Auch Motorola meinte 2010, dass ein eher quadratisches Handy eine sehr tolle Idee sei. Aber statt einem Slider hatten sie eine Flip-Tastatur. Mega cool – nicht!

Blackberry Passport

Bild: Blackberry

Irgendwann in der Blackberry-Entwicklungsabteilung:

Igenieur A: «Unserer Firma geht es nicht so gut, wir müssen etwas Neues ausprobieren.»



Ingenieur B: «Wir sollten einen fast quadratischen Formfaktor ausprobieren.»



Ingenieur A: «Das haben Samsung, Nokia und Motorola schon ausprobiert und sie sind alle damit gescheitert!»



Ingenieur B: «Ja, aber das lag bloss daran, dass das alles Slider-, Flip- oder Klapp-Handys waren. Wir sollten die Tastatur fix unter dem Display verbauen.»



Ingenieur A: «Genial!»



Samsung/Bang & Olufsen Serene

Bild: Samsung

Ein Wahlscheibentelefon für die Hosentasche? Das hat sich wohl der Designer dieses Geräts vorgestellt. Entstanden ist es aus einer Zusammenarbeit zwischen Samsung und Bang & Olufsen. 2005 erschienen, war es mit einem Preis von 1275 US-Dollar wohl nur für Leute gedacht, die nicht wissen, was sie sonst mit ihrem Geld anstellen sollen.

Samsung/Bang & Olufsen Serenata

Bild: Samsung

Zwei Jahre später haben Samsung und Bang & Olufsen erneut zusammengearbeitet. Ein Click-Wheel und diverse Musik-Features sollten wohl die iPod-Fans ansprechen. Doof nur, dass dann Apple das iPhone herausgebracht hat.

Firefly

Bild: Firefly

Wer hat sich als Kind nicht auch so ein Handy gewünscht? Genau, niemand! Zumindest in den USA. Andernorts ist das Ding gar nicht erst erschienen.

Sony Ericsson P910

Jaja, die gute alte Zeit, als «Smartphones» noch solche Brocken waren, dass man damit einen Einbrecher niederknüppeln konnte.

Siemens SX-1

Bild: Siemens

Wo man Tasten auch noch platzieren kann: An den Seitenrändern. Da war man mit SMS-Schreiben sicher viel schneller. Zumindest im Jahr 2003, wie es scheint.

Virgin Lobster 700

Bild: Virgin

2006 fand der Virgin-Konzern, dass es eine gute Idee sei, ein Handy auf den Markt zu bringen, auf dem man TV gucken kann. Und es auf den Namen «Lobster» (auf Deutsch: Hummer) zu taufen. Und rechts auch noch einen fetten Knubbel ranzupappen.

Sony Ericsson t61z

Bild: Sony Ericsson

Ein Handy für alle, die sich 2002 nicht zwischen Ecken und Rundungen entscheiden konnten.

Nokia 7370

Bild: Nokia

Zugegeben: Nokia ist immerhin ein Risiko eingegangen und hat sehr viel mit Form und Funktion experimentiert. Aber was da zum Teil dabei herauskam, ist wirklich schrecklich. Da ist das sehr blumige 7370 aus dem Jahr 2005 noch fast eine Schönheit.

Nokia 3650

Bild: Nokia

Ähm, nein!

Nokia 7600

Bild: Nokia

Nope!

Nokia 7280

Bild: Nokia

Ein Lippenstift vielleicht?

Nokia 7380

Bild: Nokia

Ein Prototyp der Nintendo-Wii-Fernbedienung?

Motorola StarTAC Rainbow

Bild: Motorola

Sieht so nicht das Gerät der Postfinance aus, das man braucht, um sich beim eBanking anzumelden? Egal. Reden wir nicht weiter über dieses grässliche Ding.

Haier P7

Bild: Haier

Ist es ein USB-Stick? Eine Fernbedienung? Ein Lockenwickler? Das wusste wohl auch 2004, als dieses Ding auf den Markt kam, niemand.

Samsung Galaxy S5

Bild: Samsung

Sorry Samsung, aber das Design des Galaxy war 2014 ein ganz schöner Griff ins Klo. Was sollte bloss diese Plastikrückseite mit der hässlichen Beinahe-Perforation?

Vor allem, weil Konkurrent Apple sowas vorgestellt hat: Bild: Apple

Und HTC sowas: Bild: HTC

Selbst Huawei hatte mit dem Ascend P7 ein viel schöneres Modell am Start: Bild: Huawei

Vertu Signature Cobra

Bild: Vertu

Irgendwo in einer Villa im Jahr 2008:

«Und, was hast du dir heute gekauft?»

«Ach, nur ein neues Handy für 360'000 US-Dollar.»

Noch mehr hässliche Handys für Leute mit viel Geld:

