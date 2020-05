Die verrückte Geschichte hinter der «SwissCovid»-App, die nun weltweit für Furore sorgt

Was man über Corona-Warn-Apps wissen muss

Contact Tracing meint die persönliche Rückverfolgung von Infektionsketten. Ziel ist es, die (unbemerkte) Verbreitung von gefährlichen Infektionskrankheiten einzudämmen oder im besten Fall zu stoppen. Konkret sollen alle Leute gewarnt werden, die über eine gewisse Zeit in relativ engem körperlichen Kontakt standen mit einer infizierten Person und sich angesteckt haben könnten, ohne es zu wissen.



Zu Beginn der Corona-Krise in der Schweiz wurde Contact Tracing übers Telefon gemacht, das heisst, Infizierte (in Quarantäne) wurden zu ihrem Umfeld befragt, das sie vielleicht angesteckt hatten. Wegen der exponentiellen Zunahme der Covid-19-Infektionen war dieses System allerdings bald einmal überlastet, es soll aber in der Phase nach der Lockerung der staatlichen Zwangsmassnahmen («Lockdown») massiv verstärkt werden.



Digitales Contact Tracing per Smartphone-App läuft ohne menschliches Zutun. Die Mobilgeräte registrieren über ihre Bluetooth-Verbindung automatisch und anonym, wenn sie sich über eine gewisse Zeit in unmittelbarer Nähe zueinander befunden haben. Dieses Verfahren wird auch als Proximity Tracing bezeichnet. Erst später, bzw. nur wenn eine Infektion durch einen medizinischen Test bestätigt worden ist, kann die erkrankte Person andere App-User, die sie vielleicht angesteckt hat, schnell und diskret warnen.



Singapur hat im März 2020 als einer der ersten Staaten eine auf der Messung von Bluetooth-Signalen basierende App lanciert, wobei die Funktionalität eingeschränkt ist, weil der Datenaustausch zwischen iPhones und Android-Geräten nicht gut funktionierte. Nun wird in Europa und weltweit an Proximity-Tracing-Apps gearbeitet, die dieses Problem nicht haben sollen.



Beim dezentralen Ansatz gilt der Grundsatz Privacy by Design: Die Datenverarbeitung (zur Berechnung des Infektionsrisikos) erfolgt ausschliesslich auf dem Gerät. Nur bei einer offiziell bestätigten Infektion und der Einwilligung des Users werden dessen anonymisierte Proximity-Daten an einen Server überragen, die es ermöglichen, Dritte zu warnen, und den Datenschutz zu gewährleisten.



Beim zentralen Ansatz werden die Proximity-Daten an einen staatlich kontrollierten Server übermittelt, wo das Infektionsrisiko berechnet wird. Diese System-Architektur ist von über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund um den Globus als problematisch bezeichnet worden, weil der System-Betreiber nachträglich und heimlich Funktionen ändern («Function Creep») oder zusätzliche Funktionen einführen könnte («Mission Creep»).



Apple und Google haben angekündigt, dezentrale Proximity-Tracing-Apps durch eine technische Kooperation zu unterstützen. Sie stellen Programmierschnittstellen (APIs) zur Verfügung, die den Datenaustausch zwischen Android- und iOS-Geräten ermöglichen. Zudem wollen die US-Techkonzerne das Proximity Tracing in einem weiteren Schritt direkt in die beiden weltweit dominierenden mobilen Betriebssysteme integrieren.



Freiwillige Nutzung ist laut Apple und Google Bedingung und wird auch von unabhängigen IT-Experten, etwa vom Chaos Computer Club (CCC), gefordert. Das heisst, digitales Contact Tracing kann nicht vom Staat erzwungen werden, sondern nur mit Zustimmung der User erfolgen (Opt-in).