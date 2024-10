Vidéo: watson

Ce prof de surf est une légende

Raimana Van Bastolaer est l’un des meilleurs surfeurs du monde. C'est aussi un excellent prof comme en témoignent les vidéos qu'il poste sur ses réseaux sociaux.

Originaire de Tahiti, Raimana Van Bastolaer est l’un des plus grands surfeurs du monde. Il est d'ailleurs aussi l’un de ceux qui maîtrisent le mieux la célèbre vague de Teahupo’o en Polynésie française qui fut choisie pour l’épreuve de surf des JO de Paris cet été. Une vague dont il est l'un des gardiens.

Mondialement connue du surf depuis les années 1990, la vague de Teahupo'o est réputée pour être «la plus dangereuse du monde», pouvant blesser sévèrement, où même tuer. Elle peut dépasser les 7 mètres de haut.

Si l'homme a délaissé les compétitions, il est celui que l'on va voir pour apprendre à surfer, y compris quand on fait partie des meilleurs surfeurs de la planète, comme Kelly Slater, où qu'on cherche à avoir le meilleur enseignant, comme Ivanka Trump, la fille du milliardaire Donald Trump.

Sur son compte Instagram, Raimana Van Bastolaer partage de nombreuses vidéos où on peut le voir apprendre à des débutants comment tenir sur une planche et traverser des rouleaux. Des conseils associés à la pratique, puisqu'on le voit littéralement assis sur une planche, à porter ses élèves ou les tenir à côté de lui, comme si son équilibre était inné et qu'il ne surfait pas sur l'eau, mais sur la terre ferme.

Si en général une chute marque l'arrêt de votre glisse, Raimana Van Bastolaer est là pour vous empêcher de tomber. On peut le voir notamment relever des personnes ayant perdu l'équilibre afin qu'ils restent un maximum sur leur planche. Si vous voulez avoir le prof de surf le plus bienveillant qui soit, vous pouvez toujours vous rendre au Surf Ranch, son école située à Lemoore en Californie.