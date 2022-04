Le Bâlois Alex Wilson, suspendu pour dopage, victime d'un complot?

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Comment Belinda Bencic a retrouvé le moral et un second souffle

Toujours plus seul, Djokovic tente de retrouver son jeu et ses esprits

Alex Wilson paie très cher pour faire éclater sa vérité. Après plus d'une année de lutte pour sa défense – qui inclue plusieurs avocats en Suisse et aux Etats-Unis, un détective privé américain et le travail supplémentaire de scientifiques –, les dépenses du Bâlois s'élèvent à environ un million de francs, selon une source. L'athlète considère qu'il s'agit d'un combat contre des personnes qui veulent le détruire. Il pense, au moins, pouvoir gagner le droit à un procès équitable.

Le professeur français Pascal Kintz, expert en pharmacologie, n'a trouvé aucun résidu de trenbolone dans les poils faciaux du Suisse. Or, selon le docteur, une dose régulière de trenbolone est encore détectable dans les poils trois mois plus tard. Il a donc conclu que le stéroïde anabolisant avait été introduit dans le corps de l'athlète par inadvertance, ou à une seule reprise.

Selon l'une des sources de CH Media, l'entourage du détenteur du record de Suisse est confiant. Et pour cause: plusieurs déclarations sous serment de personnes aux Etats-Unis disculpent Wilson. Le Bâlois a encore un autre atout: sa... barbe.

Il est probable que ce long délai soit lié aux nouveaux faits dévoilés autour d'Eric Lira. Les chasseurs de dopage vont tenter d'établir un lien entre le Texan et l'échantillon positif au trenbolone de Wilson. L'entourage du Bâlois affirme qu'il n'y en a pas. Alors que la justice sportive doit prouver la culpabilité du sprinteur suisse en cas de lien éventuel avec le fournisseur américain de produits dopants, c'est l'inverse qui doit être fait lors d'un test urinaire positif, comme celui de Wilson. Ses avocats et lui devront donc, dans tous les cas, prouver son innocence.

Après un premier article publié la semaine dernière sur les spéculations autour de cette affaire, CH Media a reçu plusieurs appels téléphoniques. Ils ont confirmé plusieurs déclarations et apporté des informations supplémentaires. Et explosives.

Le sprinteur, recordman suisse du 100 et 200m, est suspendu depuis juillet 2021 pour un contrôle positif au trenbolone. Il jure son innocence et est sûr que des personnes veulent le détruire. CH Media, groupe auquel appartient watson, a recueilli des témoignages de sources fiables allant dans le sens de cette folle hypothèse.

IAM au festival du Vevey-Sports, ou le grand amour entre foot et rap

Le mythique groupe de rap se produira au Vibiscum Festival à Vevey en juin prochain, un événement fondé et organisé par le club de foot local. La venue du collectif marseillais sur les bords du Léman perpétue la longue idylle entre ce genre musical et le sport roi.

Le Vevey-Sports n'a pas réalisé son plus grand exploit sur le terrain, cette année. Il l'a fait dans le domaine... artistique. Oui, le club de première ligue (4e division) a réussi à programmer le légendaire groupe français de rap IAM dans le festival qu'il organise, le Vibiscum Festival (10 et 11 juin). «J'ai la chance d'avoir un réseau étoffé, et l'une de mes connaissances a des contacts avec le manager d'IAM», se réjouit William von Stockalper, président du Vevey-Sports et organisateur. Il enchaîne: