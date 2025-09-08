en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athlétisme; McLaughlin-Levrone se lance sur 400m plat

PARIS, FRANCE - AUGUST 8: Sydney McLaughlin-Levrone of the United States reacts after winning the gold medal in the Women&#039;s 400m Hurdles on day thirteen of the Olympic Games Paris 2024 at Stade d ...
Sydney McLaughlin-Levrone va s'aligner dans une autre discipline.Image: Corbis Sport

La reine de l'athlétisme se lance un défi «colossal»

Invaincue sur 400m haies depuis 2019, Sydney McLaughlin-Levrone a choisi de relever un nouveau défi. Elle participera aux Mondiaux de Tokyo sur le 400m plat, une épreuve bien différente de sa spécialité.
08.09.2025, 19:0508.09.2025, 19:05
Valentine GRAVELEAU / afp
Plus de «Sport»

Passer du 400m haies au 400m plat marque une grande différence: la cadence n'est pas la même, la force non plus. L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a pourtant décidé de relever ce défi qu'elle juge «colossal» et de changer de discipline aux Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

«J'aime l'idée de m'aligner sur plusieurs épreuves, d'être poussée dans mes retranchements et de devenir la meilleure athlète et la plus complète possible avant de raccrocher mes pointes», a affirmé jeudi la sprinteuse de 26 ans lors d'une conférence de presse.

Une légende vivante

Il y a quatre ans, sur la même piste japonaise, Sydney McLaughlin-Levrone était entrée dans l'histoire de son sport en décrochant son premier titre olympique et en améliorant son propre record du monde sur 400 m haies. Depuis, l'Américaine est devenue une légende vivante, avec un titre mondial (2022), un deuxième titre olympique (2024) et un record du monde fou porté à 50 sec 37.

Ditaji Kambundji aura l&#039;occasion de se mesurer � Sydney McLaughlin-Levrone � Philadelphie
Keystone

En 2025, la sprinteuse qui s'entraîne à Los Angeles sous la direction de Bob Kersee a varié les plaisirs. En participant aux meetings du Grand Slam Track, nouveau circuit de compétitions, elle a dû s'aligner sur des disciplines qu'elle maîtrise moins, du 400 mètres plat jusqu'au 100 m, en passant par le 100 m haies.

Pour les Mondiaux de Tokyo, elle a décidé de mettre de côté le "4H" pour se concentrer sur le 400 m, un choix qu'elle avait déjà fait en 2023 avant de déclarer forfait à Budapest.

«En 2023, je n'ai pas pu aller au bout de mon défi à cause d'une blessure au genou, mais je savais que je voulais y revenir»
Sydney McLaughlin-Levrone
Cette lanceuse de poids participe à... un 100 m haies

Si elle est la troisième meilleure performeuse de l'été sur le tour de piste (48''90), le défi sera quand même de taille à Tokyo, où l'Américaine retrouvera deux des meilleures athlètes de la discipline: la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino et la Bahreinie Salwa Eid Naser.

«Ça fait partie de ce qui me plaît dans ce défi: participer à une course où il y a de la concurrence (réd: McLaughlin-Levrone n'a plus été battue sur 400m haies depuis juillet 2019). J'ai hâte d'être poussée par ces filles et de voir ce que je peux faire sans les haies devant moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris sur le 400m cette année et j'espère que tout va se mettre en place à Tokyo.»

Se concentrer sur le 400 mètres plat a été «un projet colossal», la discipline ayant toujours été plus difficile à apprivoiser pour elle.

«Sur 400m haies, on court vite mais on a une cadence régulière car il y a les haies qui rythment nos foulées. Sur le 400m plat, c'est juste un sprint du début à la fin, sans trop savoir où on en est dans l'espace. Ça a été le plus dur à apprendre, pouvoir courir sans avoir les haies comme repères. Et le 400 mètres plat fait aussi beaucoup plus mal. On va plus vite, donc il y a forcément plus d'acide lactique.»

Le record peut être battu

Avec un record personnel en 48 sec 74, à quatre centièmes du vieux record des Etats-Unis de Sanya Richards-Ross, la native du New Jersey peut légitimement croire au podium, voire au titre à Tokyo. Mais quand on lui pose la question des records, des Etats-Unis ou même du vieux record du monde de l'Allemande Marita Koch (47''60 en 1985), elle botte en touche.

«On me pose toujours la question mais les records viennent quand ils viennent, lâche-t-elle. Je pense qu'avec la bonne athlète, dans les bonnes conditions, le record du monde peut être battu. Mais avant de parler de courir 47 sec 60, il faut déjà qu'on trouve quelqu'un qui passe sous les 48 secondes», ce qu'aucune femme n'a réussi depuis 1985, souligne-t-elle.

Sa quête de maîtrise du 400 m plat l'éloignera-t-elle définitivement des haies? «Je n'en ai pas terminé avec les haies, il y a d'autres choses que j'aimerais accomplir', assure Sydney McLaughlin-Levrone. C'est ce qui est chouette avec l'athlétisme, il y a toujours quelque chose pour s'améliorer.»

Plus d'articles sur le sport
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel
1 / 5
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel

Les Gorges du Seyon relient la Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
source: googlemap
partager sur Facebookpartager sur X
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
Le Népal a trouvé un moyen révolutionnaire pour nettoyer l'Everest
Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de deux drones.
Canettes, bonbonnes d'oxygène vides, bouteilles plastiques et matériel d'alpinisme jonchent les voies menant au «toit du monde», dont le sommet qui culmine à 8849m d'altitude suscite la convoitise de toujours plus de grimpeurs. Pilotés depuis le camp 1 (6065m), deux drones gros porteurs ont été mis à contribution lors de la dernière saison d'ascension (avril-juin) pour participer à la collecte des détritus laissés sur place. Ils ont récupéré près de 300 kg de déchets.
L’article