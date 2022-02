Tout savoir sur les nouveaux visages de la Premier League

British corner

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans. Présentation de la 24e journée.

Comme attendu, les nouveaux propriétaires de Newcastle n'ont pas attendu longtemps avant de sortir le chéquier. Le spectre de la relégation les a menés à débourser plus de 100 millions de francs suisses sur le marché hivernal.

Derrière «le nouveau club le plus riche du monde», d'autres équipes de Premier League se sont également renforcées. Nous vous proposons ici un tour d'horizon des dix transferts principaux et leur intérêt pour le jeu Fantasy Premier League.

Newcastle accueille ses nouveaux renforts

Kieran Trippier (Atletico Madrid -> Newcastle)

Newcastle a cherché à consolider ses bases arrières en signant trois défenseurs: Matt Targett, Dan Burn et Kieran Trippier. C'est surtout le dernier nommé qui capte l'attention. Titulaire en finale de l'Euro avec l'Angleterre, la recrue de l'Atletico a déjà évolué durant cinq saisons en Premier League avec Burnley puis Tottenham, où il avait laissé une très belle impression.

Intérêt FPL (5.0 millions): Trippier est un latéral plutôt offensif qui tire aussi certains corners. Il est assurément l'option numéro 1 parmi les défenseurs de Newcastle et un joueur à suivre si Eddie Howe parvient à stabiliser sa défense.

Chris Wood (Burnley -> Newcastle)

Le transfert de l'attaquant néo-zélandais a fait couler beaucoup d'encre. Les fans de Burnley ont vécu comme une trahison son départ vers un concurrent direct dans la lutte contre la relégation. Son arrivée permettra dans un premier de temps de combler le vide laissé par Callum Wilson, blessé jusqu'en mars.

Intérêt FPL (6.7): L'attaquant de pointe a marqué au moins 10 buts au cours des quatre dernières saisons avec Burnley. Mais on a tout de même de la peine à s'enflammer pour le Néo-zélandais qui n'est même pas certain de conserver sa place dans le 11 de base au retour de Wilson.

Bruno Guimaraes (Lyon -> Newcastle)

Le milieu de terrain brésilien a marqué les esprits durant ses deux saisons à Lyon. Sa qualité de passe et son abattage à la récupération seront des atouts bienvenus à Newcastle dans cette deuxième partie de saison.

Intérêt FPL (5.0): Guimaraes occupe une position axiale relativement basse sur le terrain. Il n'a inscrit que trois buts en 71 matchs avec Lyon. Un très bon joueur, mais peu de potentiel FPL.

Un Big 6 conservateur

Luis Diaz a fait ses débuts avec Liverpool dimanche en FA Cup.

Luis Diaz (Porto -> Liverpool)

Parmi les membres du Big 6, c'est indiscutablement le renfort principal du mercato hivernal. L'ailier colombien sort d'une fantastique première partie de saison avec Porto, qui a attiré l'oeil de plusieurs grands clubs. Après avoir été proche de Tottenham, il débarque finalement à Liverpool, où il étoffera un secteur offensif de grande qualité, mais un peu juste en terme de profondeur d'effectif.

Intérêt FPL (8.0): Le Colombien évolue principalement sur l'aile gauche de l'attaque. Il aime provoquer et repiquer au centre, ce qui l'amène souvent dans des situations dangereuses de frappe. A Liverpool, il devra faire face à une redoutable concurrence, notamment avec Sadio Mané. Ce haut risque de rotation ne font pas de lui un joueur à acheter immédiatement, mais plutôt un joueur à suivre attentivement.

Dejan Kulusevski (Juventus -> Tottenham):

Le polyvalent milieu de terrain suédois débarque en prêt de la Juventus. A Turin, Kulusevski a impressionné par sa maturité et s'est fait une place de titulaire dans le secteur offensif de la «Vielle Dame». Antonio Conte a déjà déclaré qu'il pouvait jouer en 10 derrière le duo Son-Kane, mais également au poste de latéral droit. A 21 ans, il n'a rien à perdre pour ses premiers pas en Premier League.

Intérêt FPL (6.0): Si le Suédois parvient à se faire une place dans l'organisation offensive de Conte, il représente une option extrêmement attractive compte tenu de son prix et des doubles journées à venir pour les Spurs. Il offre un potentiel de points FPL largement supérieur à l'autre recrue de la Juventus, le milieu de terrain défensif Rodrigo Betancur (5.0). Pour le moment, wait and see...

Villa et Everton se renforcent pour se replacer

Philippe Coutinho (Barcelone -> Aston Villa)

Nous avons déjà consacré une rubrique du British Corner au retour de Coutinho en Premier League et son association avec Steven Gerrard. Vous la retrouvez ci-dessous.

Intérêt FPL (7.0): Le Brésilien a marqué dès sa première apparition avec le maillot des Villains. Un léger doute subsiste encore sur sa forme physique et son statut de titulaire, mais son impact offensif et le calendrier très favorable de Villa en font une option FPL très sérieuse. Dans ma watchlist.

Lucas Digne (Everton -> Aston Villa)

Après s'être brouillé avec Rafa Benitez à Everton, Digne a choisi de se relancer à Aston Villa. Comme Coutinho, il n'a pas tardé à se mettre en évidence puisqu'il a signé la passe décisive pour le but de Buendia lors de la victoire à Everton (0-1).

Intérêt FPL (5.1): Son prix, son apport offensif et le calendrier de Villa font de lui un des défenseurs les plus attractifs du moment. De plus, le départ de Matt Targett enlève le risque de rotation. Il serait dans mon équipe si je devais jouer ma Wildcard aujourd'hui.

Bamidele Alli (Tottenham -> Everton)

Le fantasque milieu de terrain anglais va chercher à relancer une carrière qui s'annonçait prometteuse. Si le nouveau coach d'Everton Frank Lampard parvient à lui redonner la confiance qui lui fait défaut, il sera un atout important pour remettre Everton sur les bons rails. L'arrivée en prêt de Donny van de Beek contribuera aussi à stabiliser le milieu de terrain des Toffees.

Intérêt FPL (6.2): A l'image de Villa, Everton possède un calendrier alléchant, avec la perspective de trois double-journées. Il sera intéressant de voir où Lampard placera sa nouvelle recrue au milieu de terrain. S'il évolue juste derrière les attaquants, il deviendra une option très intéressante, notamment pour les double-journées.

Wout Weghorst (Wolfsburg -> Burnley)

Après s'être fait piqué son attaquant de pointe, Burnley a rapidement réagi en s'attachant les services de Wout Weghorst. Ce beau bébé de 1,97 m. n'aura pas de mal à trouver sa place dans la style de jeu aérien de Burnley - et quand on parle de jeu aérien, on parle évidemment plus de kick'n'rush anglais que de joga bonito brésilien. Mais l'attaquant néerlandais sait aussi se montrer étonnamment habile balle au pied. Un bon renfort qui remplace Wood poste pour poste.

Intérêt FPL (6.5): Weghorst a signé trois saisons à plus de 15 buts avec Wolfsburg. Son association avec Maxwell Cornet s'annonce très complémentaire. Il représente une option à bas prix intéressant, notamment lors des quatre double-journées au programme de Burnley.

La surprise de Brentford

Christian Eriksen (Brentford)

Honnêtement, on ne pensait pas revoir le milieu de terrain Danois sur un terrain après son malaise cardiaque cet été à l'Euro - du moins pas si vite et à cet échelon. L'ex-joueur de l'Inter Milan n'était plus autorisé à jouer en Serie A suite à la pose d'un pacemaker. La Premier League ne l'interdit pas, Brentford en a profité. On se réjouit déjà de revoir l'élégant milieu de terrain fouler la pelouse.

Intérêt FPL (5.5): Son niveau est évidemment un gros point d'interrogation à ce stade. L'entraîneur de Brentford a expliqué qu'il faudrait attendre encore quelques semaines avant de voir Eriksen sur les terrains de Premier League. Son niveau est évidemment un gros point d'interrogation à ce stade. Savourons déjà le simple fait de le voir fouler la pelouse avant de l'imaginer dans nos équipes FPL.

Le British Corner #FPL

Tout le monde se réjouit certainement de pouvoir enfin tourner la page de la GW23. Etalée sur plus de deux semaines, cette journée a débouché uniquement sur des déceptions, à quelques exceptions près. Pensée particulière à celles et ceux qui ont mis Dennis capitaine (je l'ai moi-même transféré pour un -4).

Ce coup du sort s'est finalement avéré moins douloureux que prévu, puisque les autres capitaines sélectionnés ont tous déçus, à l'exception de De Bruyne. Cette journée misérable s'est reflétée dans la ligue British Corner by Watson où les scores restent pour la grande majorité sous la barre des 50 points.

Dans ce contexte compliqué, Thé Great Escape a encore frappé! Cette équipe fantôme (deux transferts seulement sur la saison) a une nouvelle fois réalisé le meilleur score de la journée avec ses 65 points ! On essaiera de retrouver le propriétaire de cette équipe surprenante...

La GW24 en bref

Le capitaine La réception de Brentford offre une belle opportunité à Kevin de Bruyne de réaliser un score canon. Il est mon option favorite de capitaine cette semaine. Pour celles et ceux qui, comme moi, n'auraient pas les moyens de s'attacher les services du milieu belge, je partirais sur Diogo Jota ou Harry Kane. Le Portugais devrait profiter des retours tardifs de la CAN de Salah et Mané pour être au cœur des attaques de Liverpool contre Leicester, tandis que Kane aura l'occasion de confirmer son retour en forme face à Southampton, après un doublé en FA Cup samedi. Jarrod Bowen face à Watford est une alternative qui me titille, mais l'arrivée de Roy Hogdson semble avoir redonné un visage plus défensif à son équipe.

Les différentiels Andrew Robertson (7.1): La latéral gauche de Liverpool compte trois assists lors des deux derniers matchs et semble être de retour à son meilleur niveau. Il est encore étonnamment peu considéré (moins de 5% d'ownership) et reste donc un différentiel puissant au moment d'accueillir Leicester, toujours privé de Vardy.

Riyad Mahrez (8.6): Attention, aucun autre joueur n'est aussi connu que Mahrez quand il s'agit de décevoir à FPL. Pourtant, on ne résiste pas à l'envie de l'inclure dans cette rubrique, suite à son doublé en FA Cup samedi. Sa sortie à 20 minutes du terme nous laisse penser que Pep le lancera à nouveau comme titulaire cette semaine. Différentiel explosif !

Wilfried Zaha (6.8): Avec Zaha, je vous proposer un autre différentiel explosif. De retour d'une CAN décevante, l'Ivoirien aura à cœur de faire passer sa frustration face à Norwich, une équipe que Crystal Palace avait déclassé 3-0 il y a un mois. Ses dribbles pourront faire des dégâts face à une défense facilement démobilisable.



Cheers mates !