Fantasy Premier League: comment tirer profit d'un calendrier chaotique

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans. Présentation de la 25e journée.

Nous voici déjà à l'abord du dernier tiers de la saison. Vous traversez une mauvaise phase FPL? Moi aussi! Mais ne vous inquiétez pas, les nombreux matchs à replacer nous offrent plusieurs occasions de combler le retard sur le leader de nos mini-ligues ou alors creuser un écart pour décrocher le titre.

Justement, les journées à venir s'annoncent particulièrement intéressantes, puisque nous aurons successivement trois double Gameweek, avec des blanks en GW 25 et 27.

Voici un visuel du calendrier des prochaines Gameweeks, réalisé par Legomané.

Je vous présente ici les options à envisager et ma stratégie pour tirer profit de ces trois prochaines journées.

Stratégie et jokers

GW25

Manchester United : Southamption (H), Brighton (H)

: Southamption (H), Brighton (H) Brighton : Watford (a), Manchester United (a)

: Watford (a), Manchester United (a) Arsenal : - (blank)

: - (blank) Chelsea : - (blank)

Sur le papier, les deux matchs de Manchester à domicile sont alléchants. Problème: l'équipe mancunienne évolue toujours à un niveau largement en-dessous de ses standards. Toutefois, Bruno Fernandes (11.7) semble revenir progressivement à son meilleur niveau. Il est certainement l'option de capitaine la plus sûre pour cette journée.

Quant à Cristiano Ronaldo (12.5), il est probablement le facteur X de la journée. Le Portugais n'est pas en réussite et peine toujours à s'intégrer parfaitement dans le collectif des Red Devils. Toutefois, le fait qu'il ait été reposé cette semaine améliore ses chances de débuter les deux matchs à venir. Si comme moi vous l'avez dans votre équipe, il est évidemment un joueur à conserver, mais je ne recommande pas de l'acheter juste pour cette journée.

La défense de ManU n'est pas un territoire où il faut s'aventurer actuellement, d'autant plus que leurs deux adversaires sont bien armés offensivement. Quant à Brighton, trois matchs aisés suivent leur double journée. Un investissement dans un de leurs atouts représente un différentiel intéressant à moyen terme. Les principaux candidats sont Lewis Dunk (4.8) de retour de blessure, Marc Cucurella (5.1), Leandro Trossard (6.0) et Neal Maupay (6.5).

Joker: Jouer sa Wildcard pour préparer les journées à venir est certainement une option. Toutefois, je recommanderais de la jouer en GW25 uniquement si votre équipe n'est vraiment pas en place avant d'aborder ces trois prochaines GW. Dans, ce cas, la WC vous permettra de vous préparer de manière idéale en jonglant entre les double et les blank.

En cas de WC en GW25, je vous conseille d'envisager un Bench Boost en GW26. Vous pourrez ainsi maximiser les retours de vos remplaçants.

GW26

Image: sda

Arsenal : Brentford (H), Wolverhampton (H)

: Brentford (H), Wolverhampton (H) Burnley : Brighton (a), Tottenham (H)

: Brighton (a), Tottenham (H) Crystal Palace : Chelsea (H), Watford (a)

: Chelsea (H), Watford (a) Leeds : Manchester United (H), Liverpool (a)

: Manchester United (H), Liverpool (a) Liverpool : Norwich (H), Leeds (H)

: Norwich (H), Leeds (H) Tottenham : Manchester City (a), Burnley (a)

: Manchester City (a), Burnley (a) Watford : Aston Villa (a), Crystal Palace (H)

: Aston Villa (a), Crystal Palace (H) Wolverhampton: Leicester (H), Arsenal (a)

Liverpool se voit offrir une double journée de luxe. Il est donc primordial d'avoir trois Reds dans son équipe. Mohamed Salah (12.8) et Trent Alexander-Arnold (8.5) sont des must-have. Diogo Jota (8.5) et Andrew Robertson (7.1) sont les deux options à considérer pour le troisième spot.

Arsenal a également une très belle double journée au programme. Aaron Ramsdale (5.1), Kieran Tierney (5.1), Bukayo Saka (6.4), Gabriel Martinelli (5.4) ou encore Alexandre Lacazette (8.4) sont tous de bonnes options. Attention toutefois à bien négocier les deux blanks des Gunners en GW25 et 27!

Ailleurs, Harry Kane (12.3) et Heung-Min Son (10.7) ont aussi deux affiches alléchantes en GW27 et 28, ce qui encourage à leur faire appel. Enfin, on notera que les joueurs de Watford ont une double GW attractive, ce qui permet de les garder jusque-là, avant de les vendre.

Jokers: Le triple capitaine joué sur Mohamed Salah saute aux yeux. La réception de deux des défenses les plus perméables de la ligue est un vrai cadeau. Le seul petit bémol à cette option est que Liverpool dispute la finale de la League Cup face à Chelsea quatre jours plus tard, ce qui pourrait inciter Klopp à reposer ses hommes clés.

Le Bench Boost sera une option moins populaire, mais que je n'exclurais pas pour autant. En effet, on oublie souvent que ce joker ne doit pas forcément se jouer qu'avec des joueurs qui doublent. Les joueurs déjà populaires d'Aston Villa et West Ham peuvent aisément faire aussi bien que les joueurs qui doublent sur cette journée, avec les réceptions de Watford et Newcastle respectivement. Plusieurs Managers ne seront donc pas loin de pouvoir aligner quinze joueurs compétitifs. Si vous pouvez le faire avec un -4 au plus, lancez-vous et mettez Salah capitaine pour limiter les éventuels dégâts.

Je conseillerais vivement aux Mangers qui sortent leur WC en GW25 de jouer leur BB en GW26. Sinon, le Bench Boost pourra aussi être utilisé en toute fin de championnat. La DGW36 s'annonce d'ores et déjà comme une très grande double journée.

GW27

Image: sda

Burnley : Crystal Palace (a), Leicester (H)

: Crystal Palace (a), Leicester (H) Arsenal : - (blank)

: - (blank) Chelsea : - (blank)

: - (blank) Liverpool: - (blank)

La finale de la League Cup entre Liverpool et Chelsea implique le report de deux matchs. Ainsi, quatre équipes populaires sur FPL se voient amputées d'un match en GW27. Si les éléments de Chelsea et Leicester sont probablement peu nombreux dans vos équipes, vous serez certainement chargés de joueurs de Liverpool et Arsenal, puisque les deux équipes ont les meilleures affiches lors de la DGW26.

Il s'agit donc de trouver un moyen d'aligner 10-11 joueurs en naviguant avec ses transferts ou en utilisant le Free Hit. La ligue vient de replacer le match entre Burnley et Leicester en GW27, ce qui donne une double journée à Burnley. Nick Pope (5.4) et Wout Weghorst (6.5) sont les principales cibles des Clarets.

Joker: Les équipes avec trois joueurs de Liverpool et trois joueurs d'Arsenal seront probablement contraintes de jouer leur Free Hit pour éviter une débâcle en GW27. Le joker a l'avantage de permettre de retrouver ses précieux atouts pour la suite du championnat après la GW27, sans se soucier de ce «trou» au calendrier.

Par contre, si vous possédez entre 3 et 5 joueurs qui ne jouent pas, il est possible de s'en sortir avec un ou deux transferts, en mettant ses atouts intransférables sur le banc.

Attention, la BGW30 s'annonce encore plus réduite. Conserver un Free Hit pour cette échéance pourrait donc s'avérer rentable.

Mon plan pour les trois prochaines Gameweeks

Voici comment se présente mon équipe au terme de la GW24:

GW25

Pas de transfert.

Avec quatre joueurs qui doublent, je suis suffisamment bien préparé pour cette GW25. Je préfère sauver un transfert pour être plus flexible pour la GW26. Le capitanat se jouera entre Ronaldo et Fernandes. Même si la raison et la forme du moment voudraient que je favorise le milieu de terrain portugais, Ronaldo offre une option différentielle explosive qui me titille.

GW26

Fernandes -> Salah

Trossard -> Son

Ronaldo -> Broja

Même si Manchester a un calendrier aisé, je prévois de me débarrasser de Fernandes et Ronaldo dès la DGW26. Cela m'offrira un chemin de retour pour l'incontournable Salah et Heung-Min Son. Pour financer l'achat de cette doublette, je devrai dévaluer Ronaldo pour un autre attaquant (éventuellement Broja). Selon la forme du moment, je pourrais partir sur Martinelli/Kane plutôt que Son/Broja.

GW27

Jota -> Foden/Coutinho

Je ne pense pas avoir besoin d'utiliser mon Free Hit. Je prévois de mettre Salah et Alexander-Arnold sur le banc, avec éventuellement un joueur d'Arsenal. Ce sera certainement une bonne occasion de se séparer de Jota, puisque l'enchaînement des matchs avec la Ligue des Champions et l'arrivée de Luis Diaz va intensifier les risques de rotation.

Le point sur la situation dans la ligue British Corner

A l'exception d'Harry Kane, tous les capitaines les plus populaires ont rapporté des points: KDB (11 points), Jota (16 points), Bowen (11 points), Cancelo (7 points). Il en résulte des scores relativement élevés dans la ligue British Corner. Dans le peloton de tête, TrigoAce_Vully (Mikael Trigo) s'est replacé à un point du leader RedDevilsUnited* (Steven Champion).

Le meilleur score de la journée a été l'œuvre de Jor (Jordan Seeger). Le Manager jurassien a pu compter sur un milieu de terrain VIP composé de Bown, Coutinho (c), Jota et KDB pour engranger 89 points.

Les trois GW à venir nous donnent à toutes et à tous l'occasion de créer des écarts. Je me réjouis de découvrir les différentes stratégies qui seront utilisées.

Cheers mates!