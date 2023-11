Les fans du FCZ ne sont pas les seuls à avoir raté leur tifo

En déplacement à Lugano dimanche, les fans du FC Zurich ont fait le buzz bien malgré eux à l'entrée des deux équipes. Suite à une erreur dans la disposition des lettres, le virage visiteur affichait «CONE OM» au lieu de «COME ON».

L'équipe a tout de même compris le message, puisque le FCZ s'est imposé 3-0. Et puis, ce n'est pas la première fois que des supporters s'emmêlent les pinceaux lors de la réalisation de leur chorégraphie en début de match ou sur une banderole en cours de partie. Voici dix autres boulettes (attention, certaines piquent les yeux).

Quand un «Z» devient un «N»

À Hambourg en 2004, les fans voulaient remercier Hermann. Mais le «danke» est devenu «dazke» et du coup, ça ne voulait plus rien dire.

Hambourg est aussi fâché avec le «H»

L'équipe du nord de l'Allemagne est souvent abrégée sous la forme «HSV». Si on reconnaît bien le S et le V sur l'image, difficile de dire quelle est la première lettre brandie par les fans.

Quand ce ne sont pas les lettres, ce sont les chiffres...

Les fans du Steaua Bucarest ont réalisé une splendide chorégraphie en 2011. À un détail près: le chiffre 9 est à l'envers.

Encore une faute de frappe

En mars 2023, les supporters de l'Alemannia Aachen ont écrit «Fane» au lieu de «Fahne».

Oh la boulette!

En marge du derby wallon entre le Standard et le Sporting de Charleroi datant de 2014, les supporters liégeois voulaient afficher leur supériorité sur la Wallonie, qui s'écrit avec un seul «n» et non pas deux comme marqué sur la banderole. Raté.

Le karma

Une faute d'orthographe devient particulièrement gênante lorsque le message vise à se moquer de l'adversaire. Les fans de Wolfsburg l'ont appris à leurs dépens: alors qu'ils voulaient écrire «vous resterez à jamais derrière nous», c'est finalement «nous resterons à jamais derrière nous» qui est apparu en tribune. Schade.

Pas de chance

En décembre 2015, une banderole déployée par les supporters lensois en plein match contre Nîmes comportait une grosse faute de français. Fâchés avec leurs joueurs, les fans voulaient écrire le message suivant: «15 min de silence pour votre nonchalance». Au lieu de quoi c'est l'inscription «15 min de silence pour votre nonchance» qui a été brandie.

Lors du même match, un autre message comportait une erreur. Les supporters souhaitaient cette fois s'adresser aux autorités avec cette revendication: «Vos arrestations n'arrêteront pas notre passion, ou notre liberté de se déplacer». Le rendu est beaucoup moins limpide: «Vos arrestations n'arrêteront pas notre passion, ou notre liberterte de se déplacer». Quand ça veut pas...

Quand certains fans oublient de participer

En 2019, beaucoup de ceux qui étaient dans le stade du Bayern Munich se sont demandés s'il était écrit «pack mas» ou bien «fick mas» (du verbe ficken: baiser). Un doute subsiste.

Hambourg fait encore parler de lui

Jamais deux sans trois pour le HSV. Sur cette banderole, il y a clairement un «eif» de trop. Au lieu de «verzweifelt» (désespéré), on lit «verzweifeifelt» (c'est intraduisible, puisque ça n'existe pas!).

Le FCZ est lui aussi un récidiviste

Il y a quelques années déjà, «Züri» était devenu «Zirü» au Letzigrund.

