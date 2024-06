La RTS, comme les autres chaînes TV qui diffusent les matchs, doivent se plier devant les demandes de l'UEFA pendant l'Euro. image: keystone/watson

L'UEFA impose des contraintes à la RTS pendant l'Euro

La chaîne TV publique romande, qui diffuse en direct tous les matchs du Championnat d'Europe de football (14 juin au 14 juillet), est tenue de respecter des consignes strictes de la part de l'organisateur.

Christian Mensch / ch media

La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) fait partie des partenaires privilégiés de l'Union des associations européennes de football (UEFA). Alors que dans les pays voisins, de nombreux matchs du Championnat d'Europe ne peuvent être vus qu'en franchissant des barrières payantes, les 51 matchs sont diffusés en direct et en clair sur les chaînes de la SSR (et donc la RTS).

La SSR et l'UEFA se sont mises d'accord sur ce point il y a trois ans. La SSR offrira également ce service lors de l'Euro 2028.

C'est l'UEFA qui décide de ce que les chaînes TV peuvent montrer ou non pendant les matchs. image: keystone

L'attribution se fait à un prix tenu secret et à des conditions claires. Parmi celles-ci, la SSR est tenue de diffuser une série de douze épisodes intitulée «Road to Euro» en amont du tournoi. Les films promotionnels de 25 minutes chacun ressemblent à du «contenu sponsorisé», sans que la SSR ne soit payée pour cela. En revanche, ils sont accompagnés d'un disclaimer (un avertissement) au début et à la fin:

«L'UEFA est responsable du contenu de l'émission suivante. Pour des raisons contractuelles, la SSR est tenue de diffuser ce programme en intégralité»

Mais ce disclaimer est trompeur. Interrogée, l'autorité de surveillance, l'OFCOM, déclare: «La SSR est responsable du contenu de toutes les émissions diffusées dans ses programmes». Une délégation n'est pas possible. Interrogée, la SSR maintient sa présentation selon laquelle la responsabilité du contenu incombe à l'UEFA.

Images filtrées

La SSR veut faire la distinction. La responsabilité de la diffusion n'est pas transférée, car elle décide de l'heure de diffusion et de «l'intégration du contenu dans le programme». Le service de presse estime que le programme de l'UEFA est traité «comme d'autres productions étrangères, par exemple des films ou séries achetés». Ce qui n'est pas dit, c'est que dans ces cas, on renonce à indiquer que la responsabilité du contenu incombe aux producteurs.

Les retransmissions sportives sont toutefois si importantes pour les chaînes de télévision que les grands organisateurs peuvent imposer leurs propres règles. Il ne s'agit pas seulement d'imposer des programmes d'accompagnement, mais aussi de déterminer quelles images des événements eux-mêmes seront diffusées.

Ainsi, lors des championnats de football, l'UEFA veillera à ce que les tribunes des stades ne soient montrées que lorsqu'elles sont occupées par un public très dense ou qu'une ola traverse l'enceinte.

Adaptation en français: Chiara Lecca