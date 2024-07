Il se passe un truc de fou avec les maillots de la Nati

«La fièvre de l'Euro atteint actuellement son apogée. Jamais auparavant, Ochsner Sport n'avait vendu autant d'articles de supporters pendant une phase finale, Euro ou Coupe du monde confondus. Les maillots de l'équipe nationale suisse, en particulier, battent tous les records. La proximité du Championnat d'Europe dans notre pays voisin, passionné de football, rend l'événement plus concret et palpable que les derniers grands tournois. En plus, les performances exceptionnelles de notre équipe nationale contribuent de manière déterminante à la forte demande.»