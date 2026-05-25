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Ces Portugais ont réalisé l’exploit dont rêvait le SLO

LISBON, PORTUGAL - MAY 24: SCU Torreense players celebrate their victory following the Taça De Portugal 2025/26 Final match between Sporting CP and SCU Toreense at Estadio Nacional do Jamor on May 24, ...
Torreense, vainqueur de la Coupe du Portugal.image: Getty

Ces Portugais ont réalisé l’exploit dont rêvait le SLO

Le SLO n’était pas le seul pensionnaire de deuxième division à disputer une finale de Coupe ce dimanche. Il y avait également un club portugais, qui s’en est bien mieux sorti.
25.05.2026, 16:0825.05.2026, 16:40

Torreense, club de deuxième division, a créé la sensation en remportant dimanche la Coupe du Portugal face au Sporting (2-1 après prolongations).

Le club de Torres Vedras, ville située à l'ouest de Lisbonne, décroche ainsi le premier trophée de son histoire, 70 ans après avoir échoué une première fois en finale de la Coupe contre le FC Porto, en 1956.

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Grâce à cette victoire, Torreense disputera la prochaine Ligue Europa. Le club peut terminer sa folle saison par une montée en première division. Il dispute en effet jeudi le barrage d'accession retour contre Casa Pia (0-0 à l'aller).

En finale de la Coupe du Portugal, face au Sporting, grand favori et deuxième du championnat national derrière Porto, la formation de D2 a ouvert le score dès la 3e minute par Kevin Zohi, mais l'attaquant colombien Luis Suarez a égalisé pour les Lisboètes après la pause (53e).

En prolongation, le club de Torreense a obtenu un penalty après une faute de Maximiliano Araujo, immédiatement exclu sur cette action. Le Cap-verdien Ianique «Stopira», surnommé ainsi en hommage à l'ancien international français Yannick Stopyra, l'a transformé (112e) pour offrir un premier titre historique à Torreense. Stopira disputera la Coupe du monde avec le Cap-Vert dans les prochaines semaines.

(afp/roc)

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