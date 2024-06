Image: keystone

Kane et les Anglais vivent un calvaire

L'Angleterre fait toujours autant peine à voir dans cet Euro. Mardi soir, elle a enchaîné un deuxième match nul dans ce groupe C en faisant 0-0 contre la Slovénie.

Comme face à la Serbie (1-0) et au Danemark (1-1), les Three Lions – vice-champions d'Europe en titre – se sont montrés très peu inspirés, malgré une domination (72% de possession) et la présence de leurs stars Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka ou encore Harry Kane. Ce dernier, capitaine, traverse ce championnat d'Europe comme un long désert. Le buteur du Bayern Munich (36 buts en 32 matchs de championnat cette saison) n'arrive ni à peser dans le jeu de son équipe ni à conclure ses rares occasions (seulement 8 tirs en trois matchs).

Malgré cette nouvelle prestation décevante, l'Angleterre s'est qualifiée pour les 8e de finale en tant que première de groupe (5 points en 3 matchs) et affrontera le troisième du groupe 3e Groupe D, E ou F.

Elle s'évite ainsi d'affronter dès les 8e de finale l'Allemagne, pays hôte et l'un des favoris pour le titre. C'est le Danemark, qui a fait match nul 0-0 contre la Serbie mardi et termine deuxième, qui aura ce redoutable honneur.

La Slovénie, elle, fête une qualification historique pour une phase à élimination directe en faisant partie des quatre meilleurs troisièmes.

Le classement final du groupe image: txt

