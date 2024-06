Le capitaine de la Serbie Dusan Tadic n'a pas été tendre avec son sélectionneur Dragan Stojkovic. image: Keystone

La Serbie se sauve in extremis dans un contexte malsain

Dix-huit mois après avoir abordé dans la tourmente son match de Coupe du monde contre la Nati, suite à un scandale d'infidélité au sein de sa sélection, la Serbie se présentait jeudi à l'Euro sans savoir ce qu'il adviendrait de son tournoi et en tentant de gérer les critiques de Dusan Tadic envers son sélectionneur. Elle a néanmoins fait le dos rond pour accrocher dans les derniers instants le match nul 1-1 contre la Slovénie.

Dusan Vlahovic et ses coéquipiers sont entrés sur la pelouse de l'Allianz Arena, jeudi peu avant 15h, avec la pression du résultat. Battus par l'Angleterre 1-0 lors de la première journée de l'Euro, les Serbes se devaient en effet de prendre des points face à une Slovénie ayant accroché le Danemark dimanche (1-1). Cette partie pouvait enfoncer cet effectif de qualité ou lui permettre de bâtir une possible belle aventure. Un véritable tournant.

Mais les Aigles n'étaient pas seulement envahis par la pression en quittant le tunnel. Ils se demandaient, à juste titre, si ce match contre la Slovénie n'était pas déjà le dernier de la Serbie dans le tournoi, alors qu'elle doit encore disputer au moins une rencontre contre le Danemark mardi prochain.

La faute aux déclarations fracassantes de Jovan Surbatovic, le secrétaire général de la Fédération serbe de football.

A quelques heures du coup d'envoi, le dirigeant prévenait l'UEFA. Ou plutôt, la menaçait. La Serbie est ainsi prête à déclarer forfait, à quitter la compétition sans jouer son ultime rencontre de la phase de groupes, si l'instance ne sanctionne pas fermement les faits survenus mercredi à la 59e minute de Croatie-Albanie. A cet instant du match, les supporters de ces deux nations des Balkans scandaient alors:

«Tuez, tuez, tuez les Serbes!»

«Ce qu'il s'est passé est scandaleux et nous demandons des sanctions à l'UEFA, même si cela implique de ne pas poursuivre la compétition», a ainsi déclaré Jovan Surbatovic à la Radio-télévision de Serbie. «Nous exigeons de l'UEFA qu'elle punisse les fédérations des deux sélections. Nous ne voulons pas participer à cela, mais si l'UEFA ne les punit pas, nous devrons réfléchir à la manière dont nous procéderons», a-t-il ajouté.

Surbatovic a néanmoins confiance en l'instance. Il souligne la récente exclusion d'Arlind Sadiku du tournoi. Un journaliste kosovar qui, lors de Serbie-Angleterre dimanche, a mimé l'aigle bicéphale devant la tribune rouge et blanche. Un geste fort, qui symbolise l'oppression du peuple albanais par la Serbie.

Nous en parlions ici ⬇️ Un journaliste kosovar puni pour son geste polémique face aux fans serbes

Les déclarations d'avant-match de Jovan Surbatovic font suite à d'autres incidents apparus durant cet Euro, dont certains ont valu à la Fédération serbe de football des sanctions. Elle vient tout juste de recevoir une amende de 14'500€ de la part de l'UEFA, en raison du comportement de ses supporters lors du match contre l'Angleterre. Ont été sanctionnés des «jets d'objets» et la diffusion en tribune d'un «message provocateur impropre à un événement sportif». Il s'agirait d'un drapeau lié à un mouvement paramilitaire engagé dans un nettoyage ethnique durant les guerres de Yougoslavie. L'UEFA a également procédé à une autre enquête en lien direct avec ce match. Celle-ci concerne des allégations de racisme et est toujours ouverte.

Des cris de singe, dirigés envers certains joueurs des Three Lions, auraient été entendus dans les travées de la Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

Ces condamnations n'ont toutefois pas empêché les fans des Aigles de se faire remarquer ce jeudi. Après les drapeaux albanais brûlés dimanche, ils ont entonné sur la Marienplatz de Munich «Le Kosovo est le cœur de la Serbie» en réponse aux provocations croates et albanaises.

Les propos du secrétaire général de la Fédération serbe de football interviennent aussi trois jours après ceux inattendus, émanant d'un autre Serbe: Dusan Tadic. Le buteur de Fenerbahçe a critiqué ouvertement les choix de son sélectionneur Dragan Stojkovic après avoir débuté le match contre l'Angleterre sur le banc.

«Je pense que je suis le leader et le capitaine de cette équipe. J'ai parlé avec le Mister... Je suis le meilleur joueur de cette équipe. J'aurais dû jouer les 90 minutes. Ça aurait été différent si j'avais été sur le terrain dès le départ» Dusan Tadic, ancien de l'Ajax Amsterdam

Une situation pesante, qui rappelle celle de la Coupe du monde 2022. Dusan Vlahovic se voyait alors reprocher une aventure avec la femme du gardien Predrag Rajkovic. De son côté, Nemanda Gudelj était accusé d'avoir eu une relation avec la femme de Luka Jovic. Un conflit dans le vestiaire était même évoqué, avant que la Fédération serbe de football n'intervienne pour éteindre le feu. Tout cela n'aurait finalement été que des rumeurs.

C'est donc de ce contexte particulier que les Serbes abordaient cette rencontre déjà décisive face à la Slovénie. Sur le terrain, après un début de match plus conquérant comparé à celui contre l'Angleterre, la Serbie a laissé s'exprimer son adversaire. Le Slovène Timi Max Elšnik s'est créé la plus belle occasion de la première mi-temps. Sa frappe puissante en sortie de une-deux a trouvé le poteau de Predrag Rajković.

La Serbie a eu des occasions tout au long de la partie, mais a trop souvent buté sur un très bon Jan Oblak, et c'est la Slovénie qui a ouvert le score à la 69e minute du match. Le latéral Žan Karničnik est venu conclure un centre sur lequel la défense rouge et blanche a été bien trop laxiste. Finalement, les Serbes sont revenus au score, à la toute dernière minute. Un ultime corner et Luka Jovic a donné de la tête le point du match nul à son équipe. La Serbie est toujours en vie dans le groupe C de l'Euro, malgré ce contexte sur fond de tensions historiques et des problèmes en interne. Tout cela n'a rien de sain, mais elle jouera quand même sa qualification pour les huitièmes de finale mardi contre le Danemark. Sauf si bien sûr, les dirigeants n'en décident autrement.