Suisse-Serbie: elle mime l'aigle albanais et se fait sortir du stade

Une supportrice présente dans les tribunes du stade vendredi a été raccompagnée vers la sortie par la sécurité après avoir défié les supporters serbes.

Team watson

La partie entre la Suisse et la Serbie (3-2), vendredi lors de la 3e et dernière journée du groupe G, s'est bien déroulée dans l'ensemble: il n'y a pas eu de provocations entre les deux équipes sur le terrain (hormis quelques tensions en fin de match et après la partie) et la célébration de Xherdan Shaqiri n'a pas suscité la moindre polémique.

Cela s'est bien passé en tribunes aussi, à part lorsqu'une spectatrice s'est mise en tête de provoquer les fans serbes.

On ne sait pas qui cette femme soutient, puisqu'elle ne porte aucun signe d'appartenance à une équipe. Sur les images, relayées sur les réseaux sociaux, on la voit simplement vêtue d'un haut rouge et d'un pull blanc qui recouvre ses épaules.

Pendant la partie, elle s'est toutefois adressée aux fans serbes en mimant l'aigle albanais. Il s'agit du même geste que celui fait par Shaqiri et Xhaka au Mondial 2018 et qui avait créé la polémique.

La dame a aussitôt été évacuée par les membres de la sécurité qui, on l'imagine, avaient été briefés avant la rencontre afin d'intervenir en cas de tensions en tribunes.