Niklas Süle à la fin du match entre le Borussia Dortmund et Augsbourg samedi. Image: DPA

Ce footballeur a eu le très douloureux «mal du téton» en plein match

Le frottement du maillot sur la poitrine est l'une des douleurs les plus vives qui puisse arriver quand on fait de la course à pied. C'est ce qu'a connu un défenseur du Borussia Dortmund samedi.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Les joggeurs appellent cela «le mal du téton». Ceux qui en ont déjà souffert ne l'ont jamais oublié, car c'est douloureux. Le phénomène survient lorsque le tissu d'un maillot humide frotte la poitrine pendant l'effort. Les mamelons deviennent alors très sensibles et la transpiration n'aidant pas (le sel irrite la peau), ils peuvent se mettre à saigner s’ils se fissurent.

C'est une blessure qui touche surtout les hommes, puisque les femmes portent généralement des soutiens-gorges de sport qui empêchent toute friction. Niklas Süle en a fait la douloureuse expérience samedi, lors du match de football entre son équipe du Borussia Dortmund et Augsbourg (1-1). Le pauvre défenseur allemand a fini la partie avec les tétons ensanglantés.

«Ça fait un mal de diable rien que de le regarder!» Bild en découvrant les images de Süle samedi.

Le meilleur moyen pour ne pas arriver à cette extrémité serait bien sûr de ne pas porter le moindre haut. C'est le choix que font certains coureurs à pied durant les mois chauds, mais les footballeurs n'ont évidemment pas d'autre possibilité que de porter le maillot de leur équipe.

Leur chance, c'est d'avoir un tissu respirant (le coton est déconseillé) et de pouvoir changer de tunique à la mi-temps si besoin. De nombreux joueurs portent également un gilet GPS (permettant au staff d'analyser leurs performances) sous leur maillot, ce qui règle le problème des frottements.

L'attaquant Arkadiusz Milik en portait un à l'entraînement de la Pologne lors du Mondial 2018. Image: EPA

Ce n'était visiblement pas le cas de Niklas Süle samedi. Le défenseur portait de surcroît un haut plutôt ample en comparaison d'autres maillots plus cintrés et qui réduisent les frottements.

Dans son cas, le meilleur moyen reste la prévention. Par exemple en appliquant de la vaseline ou un produit anti-frottement spécifique sur ses tétons avant chaque match. Il peut aussi recouvrir les parties sensibles de sa poitrine avec du ruban adhésif. «La bonne technique, c’est de mettre un morceau de coton sur les “tits” puis un morceau de sparadrap (bien adhérent, car la sueur à tendance à décoller le tout) par dessus, pour éviter l’équation: poils + sparadrap = douleur», renseigne un site spécialisé dans la course à pied.

Niklas Süle n'aura pas beaucoup de temps pour choisir la meilleur formule: le Borussia Dortmund rejoue mardi soir, déjà, contre Mayence.