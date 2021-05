Sport

Il rejoue en Premier League... dix ans après son dernier match



image: keystone

Vendredi, le portier remplaçant de Manchester City Scott Carson était titulaire contre Newcastle. Il n'avait plus joué en première division anglaise depuis mai 2011.

Papy fait de la résistance. Et même plutôt bien! C'est la jolie histoire footballistique du week-end. Elle a eu lieu vendredi au St James' Park de Newcastle. Ce soir-là, l'équipe locale accueille le tout frais champion d'Angleterre, Manchester City. Surprise: dans la cage des Citizens, pas de trace de l'habituel titulaire Ederson. Non, c'est bien le troisième gardien des Skyblues, Scott Carson, qui se place devant les filets. Le vétéran de 35 ans s'apprête à rejouer un match de Premier League... 10 ans après sa dernière apparition dans l'élite du football anglais. C'était le 22 mai 2011, et il portait alors les couleurs de West Bromwich.

image: keystone

Un joli cadeau offert par Pep Guardiola à son portier remplaçant:

«Tout le monde l'adore, on veut le laisser jouer pour qu'il fasse partie de ce succès»

De son côté, le dernier rempart anglais (quatre sélections avec l'équipe nationale) ne cachait pas sa surprise avant la partie:

«Je l'ai appris hier. Je pensais que mon histoire en Premier League était terminée, mais je n'ai jamais abandonné et j'ai ma chance ce soir. J'ai été surpris, mais je travaille aussi dur que possible. C'est ce qu'a vu le coach»

Et «papy» Carson – prêté par Derby County à City depuis 2019 – a été à la hauteur vendredi sur la pelouse de Newcastle pour ce match de la 36e journée de Premier League, que Manchester City a remporté 4-3. Il a même stoppé un pénalty de Joe Willock à la 62e, finalement transformé en deux temps par le milieu des Magpies.

L'arrêt de Carson sur le pénalty de Willock Vidéo: YouTube/Man City

La dernière fois que Carson a joué en Premier League en mai 2011 (attention, vous allez prendre un méchant coup de vieux ...):

La 1 ère saison de «Game of Thrones» était diffusée

saison de «Game of Thrones» était diffusée Le RB Leipzig terminait à la 4 e place de la quatrième division allemande

place de la quatrième division allemande Novak Djokovic, 23 ans à ce moment, venait de remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie

Le film Intouchables allait cartonner six mois plus tard

Le phénomène norvégien de Dortmund Erling Haaland avait 10 ans.

Vous entendiez cette chanson en boucle sur toutes les radios un minimum tendance:

