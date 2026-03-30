en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

Bosnie-Italie: Edin Dzeko veut devenir le bourreau des Italiens

epa12852838 Edin Dzeko of Bosnia and Herzegovina celebrates in front his away supporters after the FIFA World Cup 2026 European playoff between Wales and Bosnia and Herzegovina in Cardiff, Britain, 26 ...
Edin Dzeko tentera de qualifier son pays pour un deuxième Mondial. Image: keystone

La star de la Bosnie a une raison privée de vouloir éliminer l'Italie

Edin Dzeko (40 ans) est la vedette de la Bosnie-Herzégovine. Il fera tout pour battre la Squadra Azzurra ce mardi (20h45), en finale des barrages pour le Mondial.
30.03.2026, 16:5630.03.2026, 16:56

A 40 ans, l'inusable Edin Dzeko a encore un rêve: offrir à la Bosnie-Herzégovine une deuxième participation à un Mondial, en battant mardi (20h45) à Zenica l’Italie, pays qui a marqué sa longue carrière.

Sa 148e sélection sous le maillot des Zmajevi, les Dragons, 66e au classement Fifa, est peut-être la plus importante d'une carrière internationale débutée en juin 2007. Ou la dernière.

Après avoir inscrit en demi-finale des barrages européens le but de l'égalisation, son 73e en sélection, contre le Pays de Galles, battu aux tirs au but (1-1, 4-2 tab), Dzeko peut cimenter son statut de légende sportive de son pays si, douze ans après le Mondial 2014, la Bosnie dispute cet été la deuxième Coupe du monde de son histoire, et s'il prive l'Italie d'un troisième Mondial consécutif.

Bosnia and Herzegovina&#039;s Edin Dzeko, left, celebrates with team-mates after scoring their side&#039;s first goal during the World Cup playoff semifinal soccer match between Wales and Bosnia and H ...
Edin Dzeko (tout à gauche) a égalisé, vendredi en demi-finale des barrages contre le Pays de Galles. Image: keystone

L'attaquant de Schalke, en deuxième division allemande, a déclaré vendredi à Cardiff:

«A mes yeux, aucune des deux équipes ne peut se dire favorite de ce match. On peut le décrocher, ce billet»

L'avant-centre a ajouté:

«Cela serait quelque de fort pas seulement pour moi, mais aussi pour la nouvelle génération qui est en train d'émerger au sein de notre équipe.»

Un lien très fort avec l'Italie

C'est peu dire que Dzeko connaît bien ses adversaires: il a joué, en club, avec une bonne partie des cadres de la Nazionale, avec Gianluca Mancini et Riccardo Calafiori sous le maillot de l'AS Rome entre 2015 et 2021, avec Federico Dimarco, Nicolo Barella et Alessandro Bastoni à l'Inter Milan (2023-25), et avec Moise Keane à la Fiorentina (2025).

Même si cette dernière expérience en Serie A a pris fin après seulement quelques mois avant qu'il ne rejoigne en janvier Schalke, le phénomène de Sarajevo est profondément marqué par l'Italie.

Fiorentina&#039;s Edin Dzeko, left, fights for the ball with FC Lausanne-Sport&#039;s Jamie Roche, right, during the League phase soccer matchday 6 of the UEFA Conference League between FC Lausanne-Sp ...
Avec la Fiorentina, Dzeko a joué au stade de la Tuilière contre Lausanne, en décembre dernier en Conference League.Image: KEYSTONE

C'est à Rome qu'il a épousé Amra, c'est dans la capitale italienne et à Milan que sont nés ses quatre enfants et c'est à Florence que vit encore sa femme et ses enfants pendant qu'il fait des allers-retours entre Gelsenkirchen et la Toscane.

Dzeko, qui parle parfaitement italien, est aussi représenté par une agence italienne World Soccer Agency, comme Keane ou Calafiori.

Seuls Ronaldo et Lewandowski font mieux

Son ancien coéquipier en sélection, Miralem Pjanic, passé aussi longuement par l'Italie (AS Rome entre 2011 et 2016, Juventus Turin entre 2016 et 2020), ne doute pas une seconde de sa capacité à faire la différence malgré son grand âge et les 120 minutes passées sur le terrain à Cardiff. L'ancien lyonnais a rappelé à la Gazzetta dello Sport:

«C'est notre point de référence ultime, celui qui débloque les situations même les plus difficiles. Il peut faire encore la différence tout seul par son QI de footballeur, indépendamment de son âge.»

Les statistiques ne disent pas le contraire: avec son but contre les Gallois, son sixième lors de cette campagne de qualifications, Edin Dzeko a enchaîné une vingtième année en ayant inscrit au moins un but en sélection.

Toujours concernant ces barrages👇

Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot

Mieux encore, il totalise désormais 31 buts lors des qualifications pour un Mondial. Seuls, au niveau européen, le Portugais Cristiano Ronaldo (41 buts en 52 matchs) et le Polonais Robert Lewandowski (35 buts en 45 matchs) ont fait mieux.

Mais, qu'il marque ou pas, une qualification de la Bosnie serait un événement majeur pour tout un pays: «La dernière fois qu'on s'est qualifié, les célébrations avaient duré des jours et on avait été fêté de façon spectaculaire, pas de raison que cela soit différent cette fois», avait averti la star des Zmajevi en 2025.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
«Si le CIO impose au freeride une piste bleue, on renoncera aux JO»
«Si le CIO impose au freeride une piste bleue, on renoncera aux JO»
de Yoann Graber
Les fans de Gottéron ont fait une folie
Les fans de Gottéron ont fait une folie
de Yoann Graber
Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs
3
Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs
de Ben Simon
Ce Romand a marqué des points pour aller au Mondial
Ce Romand a marqué des points pour aller au Mondial
de sebastian wendel, François Schmid-Bechtel et etienne wuillemin
Cette démarche pleine de culot a permis à Kobel de devenir numéro 1
Cette démarche pleine de culot a permis à Kobel de devenir numéro 1
de François Schmid-Bechtel
La National League frappe un grand coup grâce à Red Bull
La National League frappe un grand coup grâce à Red Bull
de Klaus Zaugg
La Nati ne serait rien sans l’aide du foot allemand
La Nati ne serait rien sans l’aide du foot allemand
de Sebastian Wendel
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
Ajoie est désavantagé par la ligue en play-out
de Romuald Cachod
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
Alex Frei craque pour deux pépites romandes
de Daniel Wyrsch, Thoune
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
Mikaela Shiffrin a encore ces records à battre
de Niklas Helbling
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
Le foot suisse veut révolutionner la Challenge League
de Stefan Wyss
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles
de Yoann Graber
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
La Nati va toucher le jackpot grâce à cette femme
de François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
Pourquoi l'Italie est devenue si faible en foot
de Jérôme RASETTI
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
1
Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé
de Yoann Graber
L'arrogance a tué l'EV Zoug
L'arrogance a tué l'EV Zoug
de Klaus Zaugg
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
La chanson de l'équipe suisse de hockey suscite l'indignation
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
Un jeune basketteur romand flambe en Coupe d'Europe
de Romuald Cachod
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Ce «prêtre» violent a complètement craqué sur le terrain
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
1
Voici les raisons du départ chaotique de Gottéron en play-offs
de marcel hauck
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
2
Un scandale sexuel éclabousse le club le plus titré de Suisse
de Sebastian Wendel
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
La pépite du tennis suisse doit «tout recommencer à zéro»
de simon häring
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
Le HC Lugano a un problème et il s'appelle Simon Hrubec
de Klaus Zaugg
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées
de Julien Caloz
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
Un Romand fait une contre-proposition à Sabalenka
de Julien Caloz
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
1
Les défaites ont rendu Simon Ehammer plus fort
de Rainer Sommerhalder
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le patron du ski mondial veut «prolonger la saison»
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe
de Romuald Cachod
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
1
Le grand projet de Sierre est une aubaine pour Ajoie
de Klaus Zaugg
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
La réforme du hockey suisse est le comble de l'arrogance
de marcel kuchta
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
1
Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue
de Simon Häring
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
Ce Fribourgeois peut sauver la saison du CP Berne
de Klaus Zaugg
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce panier en NBA est historique
La superstar du basketball LeBron James (41 ans) a écrit une nouvelle page de sa légende, vendredi. Et, cette fois, grâce à son fils Bronny.
Il y a eu une grande première en NBA, dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a eu lieu lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre Brooklyn (116-99).
L’article