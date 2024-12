Le HC Lugano a engagé Antti Törmänen (médaillon) pour épauler son coach, Luca Gianinazzi. image: keystone/watson

Lugano engage un conseiller pour son coach et c'est une mauvaise idée

Les Bianconeri, en crise, ont mis sous tutelle leur entraîneur Luca Gianinazzi en engageant Antti Törmänen comme conseiller. Une démarche inutile.

La liste des coachs qui ont échoué au HC Lugano depuis le dernier titre, en 2006, est longue: Chris McSorley, Serge Pelletier, Sami Kapanen, Greg Ireland, Doug Shedden, Patrick Fischer, Larry Huras, Barry Smith, Philippe Bozon, Kent Johansson, Hannu Virta, John Slettvoll, Kent Ruhnke ou encore Ivano Zanatta.

Leur origines sont très variées: Canada, Italie, Finlande, Suède, États-Unis, France et Suisse. Ce sont aussi tous des hommes qui ont fait leurs preuves ailleurs ou plus tard.



Aucun n'a donc réussi à ramener le «Grande Lugano». Cette liste interminable prouve aussi que les dirigeants du club tessinois s'obstinaient à changer de coach, même s'ils auraient dû remarquer que cette tactique ne marchait pas. Le grand Albert Einstein l'a pourtant affirmé:

«La définition de la folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à d'autres résultats»

Au HC Lugano, c'était donc de la folie de renvoyer à chaque fois l'entraîneur en espérant que les choses s'améliorent.

Bilan misérable et annulation unique

Le 8 octobre 2022, l'efficace directeur sportif Hnat Domenichelli a démis Chris McSorley de ses fonctions de coach, a nommé Luca Gianinazzi comme successeur et a déclaré que c'était le dernier entraîneur qu'il engageait. Plus aucun changement, donc. Domenichelli a ainsi pris à cœur la formule d'Albert Einstein.

Mais voilà, Lugano n'est actuellement que 12e de National League. Avec une équipe qui, sur le papier du moins, serait suffisamment forte pour atteindre la finale des play-offs.

Luca Gianinazzi (31 ans), coach du HC Lugano depuis octobre 2022, vit un début de saison compliqué. Image: KEYSTONE

Seuls Ajoie et Rapperswil sont derrière les Tessinois. Jamais encore, dans l'histoire de ce club, un entraîneur n'était resté en fonction jusqu'au Nouvel An avec un bilan aussi misérable. Mais souvenez-vous: un nouveau changement d'entraîneur serait – pour paraphraser Einstein – une folie.

Hnat Domenichelli a donc trouvé une autre solution:

Engager un conseiller – Antti Törmänen – pour épauler l'entraîneur, Luca Gianinazzi.

Un peu sur le modèle des managers qui font venir un conseiller de chez McKinsey lorsqu'un assainissement de l'entreprise est en cours.

Cela a-t-il un sens pour un club de hockey? En apparence, oui. Antti Törmänen est une personnalité charismatique. Et il ne fait aucun doute que le Finlandais connaît très bien ce sport: il a été champion du monde en tant que joueur et, comme coach, champion suisse avec le CP Berne et finaliste des play-offs avec Bienne. Et il sait que dans la vie, il y a des défis infiniment plus grands qu'un championnat de hockey. Il se bat actuellement contre un cancer de la vésicule biliaire.

Annti Törmänen (à droite) avec le directeur sportif luganais, Hnat Domenichelli. Image: KEYSTONE

Le grand objectif de la saison pour le HC Lugano, c'est donc d'éviter le licenciement de son coach.

Autrement dit, les Bianconeri font dans le romantisme. En engageant un entraîneur maison, d'abord (faire comme Ambri). Ensuite, en occultant sa responsabilité dans la crise sportive (à moins que ce soit de la naïveté?).

Et puis, le HC Lugano a annulé les festivités samedi dernier en l'honneur de son ex-joueur Régis Fuchs, seulement quelques heures avant le match contre Gottéron. La raison officielle? Les performances actuelles de l'équipe ne sont pas dignes de cet événement. Une annulation unique dans le monde du hockey!

Utopie sous les palmiers

Mais la question cruciale est la suivante: Luca Gianinazzi deviendra-t-il, grâce à des conseils compétents, un grand entraîneur capable de rendre à Lugano ses lettres de noblesse?

Si c'était le cas, ce serait une très bonne nouvelle pour le hockey en général: virer un entraîneur ne serait plus jamais nécessaire. Il suffirait d'engager un bon conseiller. Et cela permettrait aux clubs d'économiser énormément d'argent.

Mais tout cela n'est qu'une utopie. Car un entraîneur dont l'équipe a dérapé ne peut pas retrouver son autorité grâce à un conseiller, aussi avisé soit-il.

On peut même imaginer l'effet inverse: mettre pareillement sous tutelle un coach a de quoi saper la légitimité de ce dernier.

Du coup, Luca Gianinazzi devra probablement quand même prendre la porte, comme ses nombreux prédécesseurs qui n'ont pas réussi à ramener le «Grande Lugano».

Les Luganais, actuels douzièmes de National League, sont loin de leur gloire d'antan. Image: keystone

Reste aussi cette interrogation: quel est le problème chez les Bianconeri? Ceux qui aiment polémiquer pourront dire que le directeur sportif n'a pas bien construit l'équipe. Que les étrangers et les gardiens ne sont pas assez bons.

Il y a aussi toujours ce préjugé qui prétend que la gloire passée du HC Lugano est uniquement due à un gros budget et qu'il est, de toute façon, impensable de pouvoir produire du bon hockey sous les palmiers.

Mais il faut couper court à cette idée: il y a déjà eu un «Grande Lugano» sous les palmiers, qui a dominé le hockey sur glace suisse pendant des années.

Il n'y a tout simplement pas d'explication aux déboires actuels des Bianconeri, ni de coupable. Au même titre qu'on ne sait pas qui a réellement construit les pyramides ou érigé les statues de pierre sur l'île de Pâques. Soyons honnêtes: personne ne peut élucider pourquoi tous les entraîneurs ont échoué dans le club tessinois depuis le dernier sacre de 2006. Le HC Lugano est la plus grande énigme du hockey sur glace mondial.

