En Coupe du monde, Shaqiri est aussi fort que Messi et Ronaldo

Encore décisif contre la Serbie vendredi (il a inscrit le premier but d'une partie remportée 3-2 par la Nati), Xherdan Shaqiri est l'homme des grands rendez-vous. Depuis 2014, seuls Messi et Ronaldo font aussi bien.

Xherdan Shaqiri, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont deux points communs. Le premier est plutôt anecdotique: ils sont tous qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Le second est plus intéressant car il traduit l'impact de ces trois joueurs en phase finale d'un grand rendez-vous: ils sont les seuls footballeurs de la planète à avoir inscrit au moins un but lors des trois dernières éditions du Mondial.

Xherdan Shaqiri avait réussi un triplé en 2014 (contre le Honduras) et avait marqué face à la Serbie en 2018, si bien qu'en ouvrant le score pour la Nati vendredi (encore contre la Serbie), il a rejoint les deux meilleurs joueurs du monde dans le cercle très fermé des buteurs récidivistes.

Bien sûr, Cristiano Ronaldo (6 buts depuis 2014) et Lionel Messi (7 buts) ont inscrit un peu plus de réussites que le Suisse; évidemment, leur carrière est bien plus prestigieuse que celle du milieu de Chicago. Mais cette statistique, si elle ne fait pas de Shaqiri l'égal des deux phénomènes dans le jeu, dit beaucoup de la chance que la Suisse a de posséder un joueur aussi régulier et décisif (et même régulièrement décisif).

On rappelle quand même que Xherdan Shaqiri en phases finales des grandes compétitions (Euro et Coupe du monde) depuis 2014, c'est 20 matchs, 9 buts et 4 passes décisives.

Dont ce bijou «XS» avait égalisé contre la Pologne d'un retourné acrobatique en 8e de finale de l'Euro 2016. Image: EPA

Le génial ailier droit est pourtant régulièrement contesté. «Il n'y a pas un seul début de compétition où on ne s'est pas posé la question de son état de forme, a fait remarquer Alex Comisetti sur le plateau de la RTS vendredi, quelques minutes avant le début du match entre la Suisse et la Serbie. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été titulaire dans les très grands clubs au sein desquels il a évolué. Mais il y a des joueurs qui sont des détonateurs en équipe nationale et il en est un.»

L'ancien international (30 sélections) a ensuite eu ces quelques mots en forme de glorieuse prémonition, moins d'une heure avant la réussite du numéro 23:

«Shaqiri va arriver en pleine forme une fois de plus. C'est le détonateur, un joueur qui parvient à se surmotiver pour les grandes compétitions et les grands matchs» Alex Comisetti, au micro de la RTS

La confrontation face au Portugal, mardi en 8e de finale, sera un immense match de plus, un de ceux qui peuvent changer le destin d'un homme et d'une équipe. Ce sera un match pour Xherdan Shaqiri.