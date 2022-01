Image: Pool AP

Nati

16 millions de Français ont vu la Suisse humilier leur équipe

La meilleure audience de l'année 2021 à la télévision française date du 28 juin. Ce jour-là, 16,4 millions de téléspectateurs ont été dégoûtés de voir de vaillants Helvètes remonter les Bleus, puis les sortir de l'Euro aux tirs au but.

On va en profiter encore un peu mais promis, c'est la dernière fois, parce que 2022 est déjà là et qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, nous non plus, cette année lors du Mondial au Qatar.

Maintenant que c'est dit, savourons encore l'exploit de la Suisse en 8e de finale de l'Euro, cette victoire aux tirs au but contre l'équipe de France, et le bonheur qui s'en est suivi, ce bonheur qui s'est étendu jusqu'à la toute fin de l'année, avec ce chiffre qui nous rappelle la dimension de l'exploit: 16,4 millions de supporters français souhaitaient notre défaite, scotchés devant leur poste de télévision jusque très tard dans la soirée, et la frappe de Kylian Mbappé repoussée par Yann Sommer.

On ne s'en lassera jamais Vidéo: YouTube/RTS Sport

Il s'agit ni plus ni moins que la meilleure audience de l'année sur la première chaîne française. Et même toutes chaînes confondues, selon nos voisins.

Ce chiffre, publié il y a quelques jours, fait ressurgir de très mauvais souvenirs chez les supporters de l'équipe de France. «16 millions pour perdre contre les chocolatiers Lindt», râle un internaute sur Twitter, qui n'a toujours pas digéré. «Quelle humiliation!», ajoute un autre.

Les Suisses, eux, n'en finissent plus de savourer. «Seferovic a donc climatisé 16 Millions de personnes. GOAT», jubile un fan, alors que Clara, sur Twitter, résume:

«Je suis contente de me dire que le programme le plus regardé par les Français est un match où ils se sont tapés la honte»

On était forcément moins nombreux en Suisse romande (497 000 téléspectateurs selon les données de la RTS), mais pas moins enthousiastes, ni moins déterminés.

Image: KEYSTONE/Ti-Press

Surtout, on était dans le camp des vainqueurs ce soir-là, et putain quel pied!