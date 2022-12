Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

Messi et Ronaldo se sont défiés aux échecs et on connaît le résultat final

Murisier: «J'ai peur de me faire asseoir et endommager mon genou»

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

Il y a quatre ans en Russie, les célébrations suisses contre la Serbie, et surtout la polémique qui s'en était suivie, avaient coûté beaucoup d'énergie aux Helvètes , selon les aveux de Granit Xhaka. La Nati était ensuite apparue émoussée contre la Suède et avait fini par être éliminée sans gloire au stade des 8es de finale.

Stéphanie Frappart, la femme qui entrera dans l'histoire du foot ce soir

Du jeu vidéo FIFA à la pelouse du stade al-Bayt d'Al Khor au Qatar, l'arbitre française a fait beaucoup de chemin pour devenir la première femme à diriger un match de Coupe du monde, jeudi soir lors d'Allemagne-Costa Rica. Portrait.

Une femme au sifflet lors d'une Coupe du monde masculine. Voilà comment l'arbitre Stéphanie Frappart marquera l'histoire du football ce soir, en officiant dès 20 heures lors du match entre l'Allemagne et le Costa Rica. La Française prendra la tête d’un corps arbitral composé de la Brésilienne Neuza Back et de la Mexicaine Karen Diaz. L’Hondurien Said Martinez viendra compléter l'équipe des femmes en noir. Dans une Coupe du monde où la présence des femmes est plus que policée, la présence du trio féminin a double portée symbolique.