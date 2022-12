L'absence de Sommer va tout changer: un expert explique pourquoi

«Combien de matchs Kobel a-t-il disputé avec les défenseurs suisses qui seront alignés face à la Serbie? Il n'a que trois sélections. Sommer en a 79! Kobel n'a de loin pas la constance de son aîné, ni son expérience. Or au très haut niveau, on travaille énormément sur des petits détails: qui défend et où, dans quelle position, sur quel périmètre, etc. Quand il n'y a pas de complicité entre le gardien et ses défenseurs, il peut y avoir un décalage de 50 cm entre les différentes positions. Et à ce niveau, c'est but.»