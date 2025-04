Stephen Curry (à droite) a signé un nouveau festival à Memphis. Il a mené Golden State à la victoire grâce à son adresse légendaire. Imagn Images

Quel magicien

Le basketteur a marqué les esprits en inscrivant 52 points lors de la victoire des Golden State Warriors sur les Grizzlies de Memphis (134-125).

Plus de «Sport»

Stephen Curry, le magicien de la NBA, a encore frappé mardi en inscrivant 52 points lors de la victoire de Golden State à Memphis (134-125). A Denver, les Wolves sont venus à bout des Nuggets après deux prolongations (140-139), malgré un récital de Nikola Jokic (61 pts, record personnel).

Pour la 15e fois de son immense carrière, Steph Curry a inscrit plus de 50 points dans une rencontre de NBA, contribuant très largement à la victoire des Warriors dans le Tennessee. Comme de coutume, le meilleur marqueur à trois points de l'histoire s'est appuyé sur son tir laser à longue distance, en inscrivant 12 sur les 20 qu'il a tentés.

Là encore, un chiffre donne le tournis puisque c'est la 27e fois que le «chef Curry», 37 ans, termine une rencontre avec au moins 10 paniers à trois points inscrits, sur les 105 réalisés dans toute l'histoire de la Ligue. Face à des Grizzlies qui n'ont pas démérité (dont Ja Morant, 36 pts), le meneur de Golden State a aussi pris 10 rebonds, délivré 8 passes et réussi 5 interceptions.

Le génie à l'œuvre Vidéo: watson

‹Le type à 37 ans, c'est incroyable... 52 points avec tous ces mecs sur le dos pendant toute la partie. Le conditionnement, le talent, l'audace, la foi, c'est incroyable de voir Steph à l'oeuvre› Steve Kerr, coach de Stephen Curry

«C'est un spectacle de le voir. Dans le premier quart-temps, on avait une stratégie pour le priver de tirs à trois points, mais il a quand même trouvé le moyen. C'est très dur d'arrêter un joueur de ce calibre» Tuomas Iisalo, entraîneur adverse

Cette masterclass relègue au second plan les 27 points de Jimmy Butler et le triple-double de Draymond Green (13 pts, 12 passes, 10 rbds). Mais il ne doit pas masquer l'essentiel: les Warriors font une excellente opération dans la course aux play-offs puisque ce 44e succès (pour 31 défaites) leur permet de grimper à la 5e place à l'Ouest, devant leur adversaire (44-32).

Denver chute

Une autre mégastar de la NBA a brillé mardi soir, à Denver, où Nikola Jokic a inscrit 61 points, son record personnel en 10 ans de carrière. Malheureusement insuffisant pour des Nuggets qui se sont inclinés au bout de deux prolongations face à Minnesota, 140-139.

Si le match a été haletant, la fin fut un peu décevante dans la mesure où la gagne s'est jouée sur une action litigieuse - une faute peu évidente au moment d'un tir longue distance raté de Nickeil Alexander-Walker. Peu auparavant, l'auteur de cette faute, Russell Westbrook, avait en revanche manqué un panier facile qui aurait pu donner trois points d'avance à Denver.

Outre Alexander-Walker, les Wolves ont été portés par Anthony Edwards (34 pts) et Julius Randle (26 pts).

Cette victoire permet à Minnesota, 7e, de mettre la pression sur Memphis (6e), battu par Golden State (5e), dans une lutte pour les play-offs qui sent le souffre à l'Ouest. Denver reste 3e, mais sous la menace des Lakers.

Les Bucks stoppent leur mauvaise série

Grâce à 37 points et 11 passes de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont mis fin à une série de quatre défaites en dominant les Phoenix Suns 133 à 123, et reprennent un peu d'air à la 6e place à l'Est. Avec cette quatrième défaite de rang, malgré les 39 points de Devin Booker, les Suns glissent au contraire dangereusement à la 11e position de la conférence Ouest (35-41).

(rcw/ps/gk/AFP)