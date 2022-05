Le champion séjournera chez son ami, grand passionné de tennis, pendant la durée du tournoi parisien.

Roland-Garros

Stan Wawrinka logera chez Cyril Hanouna pendant Roland-Garros

L'animateur a géré l'installation de «la télé dans la chambre du haut, pour Stan», en pleine émission de TPMP mercredi soir. Le champion séjournera chez son ami, grand passionné de tennis, pendant la durée du tournoi parisien.

Début mai, Cyril Hanouna annonçait fièrement à ses chroniqueurs qu'il serait présent à Roland-Garros, non parmi les invités, comme tout le monde, mais dans «le clan de Stan Wawrinka, comme coach mental». L'ambition est montée au fil de la discussion: «Avec moi pour gérer la tête, c'est trois tours minimum», a promis l'animateur de «Touche pas à mon poste».

Confirmation: «Stan the Man» a accrédité Cyril Hanouna dans son staff et logera dans sa maison de la périphérie parisienne, avec salle de gym et terrain de paddle. Rien de surprenant: les deux hommes sont des amis de longue date et ont de nombreuses relations en commun.

Avec Franck Dubosc, Kev Adams, Cyril Hanouna et Olivio Ordonez (de Bigflo et Oli) en vacances dans le sud de la France.

Ils partagent surtout une même passion hyperactive pour les sports de (petite) balle: tennis, ping-pong, paddle. Au fait de sa gloire, Hanouna fut No 276 français en paddle, un sport qu'il continue de pratiquer frénétiquement.

En 2020, Stan Wawrinka l'avait appelé sur son portable en plein direct de TPMP (à revoir ici) pour débriefer son match contre Dominik Köpfer. En 2014, les deux hommes s'étaient affrontés sur une table de chevet ping-pong:

Stan Wawrinka recherche aussi la tranquillité. Tout au long de sa carrière, il a fui les hôtels officiels autant que leurs occupants.

«Le matin, je ne suis pas très causant. J’ai besoin de moments où je suis seul. C’est pourquoi, aussi, je loge rarement dans les hôtels officiels. Dès le matin, ça parle tennis et ça s’excite dans tous les coins» Stan Wawrinka en 2016

Hanouna coachera son invité à titre bénévole. «Je n'ai pas les moyens de te payer», l'avait chambré Wawrinka en 2020.