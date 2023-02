Perdre ses sensations, la grande hantise de tous les skieurs

«Une connection à soi-même»

«Parfois, on se lève le matin avec de mauvaises sensations, on n’est pas connecté à son corps, on n’est pas (pardonnez ce terme un peu cul-cul) en symbiose. C’est difficile à décrire avec des mots et c’est assez troublant à vivre parce que, sur des ski, on dirige tout, la trajectoire et la vitesse.»