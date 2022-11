Skier au milieu des rochers, c'est déjà possible en France

Ignazio Cassis et Viola Amherd iront-ils au Qatar? On leur a posé la question

Sur une vidéo, on aperçoit les stars du ski dévaler une pente sur une mince bande de neige entourée de rochers. Le contraste entre le revêtement de poudre blanche et le paysage automnal est lunaire.

«Grâce à son entraînement à Lugano, Shaqiri marquera 4 buts au Mondial»

La Coupe du monde 2022 au Qatar débutera pour la Nati dans moins d'un mois. D'ici là, Xherdan Shaqiri se maintient en forme au FC Lugano. On lui a rendu visite.

C'est l'une de ces merveilleuses journées d'automne à Lugano. Le soleil brille sur la ville. L'ombre et la lumière s'amusent entre les montagnes et le lac. C'est au milieu de ce décor que Xherdan Shaqiri entre en scène peu avant 10h30. «Hallo Zämä!», lance Shaqiri aux curieux. Il est habillé aux couleurs du FC Lugano, short et t-shirt blanc et noir, avec des chaussures bleu turquoise.