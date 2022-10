Skis maquillés: la nouvelle marque de Marcel Hirscher a-t-elle copié Rossignol?

Le Norvégien profite des délices du podium et ferme les yeux sur ses skis Van Deer. Image: sda

Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen sont arrivés sur le circuit de Coupe du monde avec Van Deer, avec comme partenaire Red Bull. Des soupçons pèsent sur la marque, accusée d'avoir camouflé des skis Rossignol. watson a mené l'enquête.

Marcel Hirscher n'est plus dans le portillon, mais la légende autrichienne est toujours présente en ski alpin. Après l'annonce de sa retraite le 4 septembre 2019, le champion avait entretenu le mystère autour d'un hypothétique retour. La rumeur enflait, on le disait très rapide lors des séances d'entraînement, mais le skieur d'Annaberg empilait les manches de slalom pour tester en réalité un nouveau matériel, le sien, portant sa marque: Van Deer. L'annonce faite, un allié de poids est présenté dans la foulée: Red Bull et son budget colossal.

En 2021, Hirscher quittait Atomic, sa marque de toujours pour son nouveau bébé. La marque Van Deer-Red Bull Sports est née. Vous ne verrez pas les deux taureaux (juste un cerf) apparaitre sur le matériel. Si Red Bull entend être représentée sur le ski, la société doit posséder sa propre usine de production.

Kristoffersen (à droite) sur le podium. Image: sda

Sauf qu'à Sölden, le logo Red Bull trônait sur les skis de la marque autrichienne. Le règlement l'interdit et le sigle a été masqué par du ruban adhésif. Kristoffersen s'est exprimé au micro de la chaîne ORF, expliquant que la FIS n'avait pas validé la sérigraphie.

Van Deer a enrôlé Henrik Kristoffersen (également sponsorisé par la boisson énergétique), après d'âpres discussions avec son ancien équipementier Rossignol. D'autres ont suivi, comme Timon Haugan, le slalomeur norvégien, et le Britannique Charlie Raposo.

Pour griller les étapes (et pouvoir concourir sur le circuit Coupe du monde), Van Deer a racheté Augment et peut désormais intégrer le pool autrichien (le fournisseur de matériel pour les équipes nationales), après celui de la Norvège et de la Grande-Bretagne - elle n'est pas au menu du pool helvétique. Pour muscler l'équipe, Toni Giger, ancien directeur général des équipes nationales autrichiennes et figure très respectée dans le milieu, s'est greffé au projet XXL. Une nouvelle affaire d'envergure et une philosophie bien définie: «Le bien n'est pas assez bien pour nous. Nous allons toujours un peu plus loin», clamait Marcel Hirscher en automne 2021, à la présentation de la marque.

Kristoffersen skie-t-il toujours sur Rossignol?

Dans le petit univers du ski alpin, les tours de passe-passe sont légion. Nombreux sont ceux qui ne skient pas réellement sur la marque représentée sur leur matériel. Beaucoup pensent ainsi que Kristoffersen évolue toujours sur des skis Rossignol.

Ce travail de camouflage est bien connu dans le ski. Rien de neuf, simplement une recherche perpétuelle de la performance. Le mécanisme est semblable à la F1: une écurie qui arrive avec un nouvel aileron va assurément être copiée.

Pour le ski alpin, c'est pareil: une marque achète une chaussure ou un ski performant, l'ouvre, regarde ce qu'il s'y niche à l'intérieur et copie.

Et Van Deer s'est manifestement inspiré du fabricant français. Les voix s'élevaient et expliquaient, dans les colonnes du magazine spécialisé Ski Chrono, que les observateurs de Rossignol «pouvaient reconnaître leurs ‹petits› parmi des dizaines».

Contactée par nos soins, la marque basée en Isère nous a gentiment fait comprendre que nos informations étaient «erronées»...

On peut s'apercevoir que la paire de skis qui se trouve au fond est une copie d'une paire de Rossignol. Image: capture d'écran Instagram

Pâle copie de Rossignol?

Mais nos sources sont certaines que Van Deer aurait copié Rossignol. L'explication vient de plusieurs facteurs: Lange et Rossignol sont liés. Kristoffersen a dû négocier avec Rossignol pour récupérer son moule sur-mesure, que la marque, selon des bruits de couloir, refusait de lâcher. Le Norvégien a par ailleurs longuement testé Nordica, à Livigno entre autres, et négociait avec la marque italienne. Mais Van Deer a décroché la timballe.

Désormais sur Lange, le Norvégien peut utiliser son moule et une chaussure semblable à celle de l'an dernier. Et Lange peut continuer à profiter d'une vitrine publicitaire dans le cirque blanc.

L'importance de la chaussure

Pour un skieur professionnel, le combo chaussures-plaques-fixations est fondamental pour sa réussite. Le grand public s'arrête souvent sur le simple ski, mais la chaussure est un élément central pour la performance. Le parfait exemple est Alexis Pinturault. En janvier 2019, le Français avait d'un seul coup retrouvé de sa verve grâce à un «set-up» de matériel qui lui avait permis de régater à nouveau. Head, sa marque, lui avait confectionné une nouvelle paire de chaussures révolutionnaire. En réalité, ce n'était qu'une paire de Rossignol maquillée. D'autres équipementiers ont copié la marque française, comme Dalbello pour surfer sur ce modèle performant. Van Deer semble avoir fait de même.