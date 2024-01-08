Allegri veut continuer au Milan AC ++ Médaille suisse en judo

Troisième but de la semaine pour Okafor Noah Okafor a inscrit trois buts cette semaine Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Noah Okafor tient la grande forme à moins de deux mois du début de la Coupe du monde.

Auteur d'un doublé décisif lundi sur la pelouse de Manchester United (victoire 2-1), l'international suisse de Leeds United a marqué son troisième but de la semaine samedi.

Le Bâlois, laissé au repos lors du récent rassemblement de l'équipe nationale en raison d'une légère blessure, a inscrit le 2-0 au cours d'un match remporté 3-0 face à la lanterne rouge Wolverhampton. Il a trouvé la faille sur un tir du pied droit, au terme d'une contre-attaque, à la 20e minute.

Noah Okafor affiche désormais sept réussites à son compteur 2025/26 en Premier League. Son équipe de Leeds, 15e du classement, s'éloigne par ailleurs de la zone dangereuse grâce à ce quatrième match consécutif sans défaite en championnat.



Il manque un point au Bayern Munich Kramaric (à gauche), auteur d'un doublé face au BVB, devrait faire le bonheur du Bayern Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Un match nul à domicile contre Stuttgart suffira au Bayern Munich pour décrocher dès dimanche son 35e titre de champion d'Allemagne.

Hoffenheim a donné un coup de pouce au "Rekordmeister" samedi en s'imposant 2-1 contre Dortmund, dauphin des Munichois. Côté suisse, Fabian Rieder a signé un doublé décisif avec Augsbourg.

Tout porte à croire qu'une fête de champion aura lieu dimanche à Munich, quelques jours après le festival offensif en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-3). Le Borussia Dortmund a en effet subi à Hoffenheim sa deuxième défaite consécutive.

Le portier de l'équipe de Suisse Gregor Kobel a capitulé sur deux penalties transformés par Andrej Kramaric (41e 1-0, 98e 2-1), Dortmund ayant égalisé à la 87e grâce à Guirassy. Le BVB reste donc à douze points du Bayern de Munich, à qui il reste cinq matches au programme dans cette Bundesliga 2025/26.

Fabian Rieder a quant à lui livré une performance exceptionnelle. L'international suisse a inscrit les deux buts de la victoire d'Augsbourg à Leverkusen (2-1). Auteur du 1-1 à la 15e sur un tir dévié, il a offert la victoire aux Bavarois sur un penalty à la... 97e minute. Il en est à six réussites cette saison en championnat.

Muheim blessé, Puertas marque Les Suisses ont connu des fortunes diverses lors d'un très disputé derby nordique, remporté 3-1 par le Werder Brême face à Hambourg. Le Vaudois Cameron Puertas a scellé le score à la 91e pour signer sa première réussite sous le maillot du Werder en Bundesliga. Le Zurichois du HSV Miro Muheim s'est quant à lui blessé à un genou et a dû sortir à un quart d'heure de la fin.



Allegri se projette sur le long terme au Milan AC Massimiliano Allegri ne se voit pas sélectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'entraîneur de l'AC Milan Massimiliano Allegri, présenté comme l'un des favoris pour devenir sélectionneur de l'Italie en crise, a balayé samedi cette hypothèse.

Le technicien transalpin se projette sur le long terme aux commandes du club lombard, actuellement 3e de Serie A.

"Ma carrière d'entraîneur parle d'elle même: changer souvent (de fonction) ne fait pas partie de mon ADN. J'aime travailler dans un club qui est une entreprise et qui doit être géré comme tel", a déclaré Massimiliano Allegri en conférence de presse à la veille du match de la 33e journée du Milan à Vérone.

"J'aime travailler et voir les progrès. On ne pourra pas gagner la Ligue des champions en deux ans, mais il faut avoir cette ambition, car si tu ne penses pas à l'avenir, tu restes dans le passé", a poursuivi "Max", qui a entraîné l'AC Milan une première fois de 2010 à 2014, puis la Juventus Turin de 2014 à 2019 et de 2021 à 2024.

"Avec l'AC Milan, on discute beaucoup, j'ai donné des indications pour le mercato et les dirigeants s'en occuperont", a-t-il conclu, en donnant rendez-vous au 12 juillet pour la reprise de l'entraînement du Milan.

Nommé à la tête de l'AC Milan l'été dernier, Allegri (58 ans) est présenté par la presse italienne à l'instar d'Antonio Conte, en poste à Naples, comme celui qui peut relancer l'Italie. Une Nazionale qui vient de manquer sa qualification, comme en 2018 et 2022, pour la prochaine Coupe du monde.

Patience Après l'échec aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages européens, Gennaro Gattuso, en poste depuis juin 2025, a présenté sa démission, tout comme le président de la Fédération italienne (FIGC) Gabriele Gravina. Il faudra attendre encore plusieurs semaines pour connaître le nom du nouveau sélectionneur puisque le nouveau président de la FIGC sera élu le 22 juin.



CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg April Lynn Fohouo (en bleu, ici lors des Mondiaux 2025) s'est par閑 de bronze aux Europ閑ns de Tbilissi Image: KEYSTONE/EPA MTI/TIBOR ILLYES La Suisse a conquis une deuxième médaille en deux jours aux Européens de Tbilissi, à nouveau grâce à une jeune Vaudoise.

April Lynn Fohouo s'est en effet parée de bronze chez les moins de 70 kg, 24 heures après que Binta Ndiaye a obtenu le même métal chez les moins de 57 kg.

Victorieuse de sa poule samedi en Géorgie, April Lynn Fohouo a dominé la Suédoise Ida Eriksson pour se hisser en demi-finale. Elle a alors subi la loi de la future championne d'Europe, la Hongroise Szofi Ozbas, qui l'avait déjà battue en finale du Grand Chelem de Paris en février dernier.

La Vaudoise de 20 ans s'est toutefois parfaitement reprise pour remporter l'un des deux combats pour les 3es places. Elle a vaincu sur ippon la Croate Lara Cvjetko, vice-champion du monde de la catégorie en juin 2025 à Budapest, pour décrocher la médaille de bronze.

La judoka de Cugy, qui a reçu au début du mois d'avril le prix de l'Aide Sportive Suisse récompensant la meilleure espoir romande de 2025, confirme ainsi une nouvelle fois tout son potentiel. Elle était devenue championne du monde M21 en octobre dernier à Lima au Pérou.



Riedi en finale du Challenger de Busan Leandro Riedi jouera dimanche la finale du Challenger de Busan Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Leandro Riedi (ATP 169) entrevoit peut-être le bout du tunnel.

Le Zurichois de 24 ans s'est hissé samedi en finale du Challenger de Busan, un stade de la compétition qu'il n'avait plus atteint sur ce circuit depuis le mois de juin 2024.

Tête de série no 8 du tableau en Corée du Sud, Leandro Riedi a bénéficié de l'abandon du Britannique Liam Broady (ATP 250) samedi en demi-finale. C'est la deuxième fois de la semaine que son adversaire jette l'éponge, Pavel Kotov ayant quant à lui abandonné lors de leur 8e de finale jeudi.

Huitième de finaliste de l'US Open 2025, Riedi ne fera certainement pas la fine bouche, lui dont la carrière a été freinée par de nombreuses blessures. Il avait notamment dû mettre prématurément fin à sa saison 2025 dès le mois d'octobre après avoir dû se soumettre à une opération à l'aine.

Ex-no 117 mondial, Leandro Riedi est assuré de gagner une vingtaine de places dans la hiérarchie grâce à son accession à la finale. Il grimperait jusqu'aux environs du 130e rang s'il s'adjugeait le titre dimanche à Busan. Son adversaire en finale sera le Chinois Bu Yunchaokete (ATP 175), 64e mondial en avril en 2025.



Pasche prolonge jusqu'en 2030 avec Lausanne Kevin Pasche a prolongé jusqu'en 2030 avec le LHC Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Kevin Pasche reste fidèle à son club de coeur.

Le gardien de 23 ans a prolongé de quatre ans le contrat le liant au Lausanne HC, a annoncé le club vaudois samedi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2030.

Né à Lausanne, Pasche n'a pas porté d'autre maillot en club que celui du LHC, à l'exception de ces deux saisons passées en Amérique du Nord (2021-2023) et de quelques apparitions en prêt à Martigny en 2022/23. Il fut la saison dernière l'un des grands artisans du brillant parcours de Lausanne, finaliste des play-off pour la deuxième année consécutive en 2025.

Préféré à Connor Hughes durant les play-off 2026, Kevin Pasche a bouclé le quart de finale perdu en sept matches face à Genève-Servette avec près de 92% d'arrêts. Il a entamé cette semaine en Slovaquie la préparation au championnat du monde au sein de l'équipe de Suisse.



La FIFA dénonce des tarifs de transports "élevés" depuis NYC Heimo Schirgi et la FIFA dénoncent les tarifs prévus pour les transports autour de New York Image: KEYSTONE/AP/LM OTERO La FIFA a dénoncé vendredi le prix "élevé" d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife Stadium depuis New York pendant le Mondial 2026.

Ce tarif fixé "arbitrairement" aura "un effet dissuasif" sur les supporters, estime-t-elle.

"Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la FIFA en assume le coût est sans précédent", a expliqué dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi, soulignant qu'"aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande".

"Le modèle tarifaire" de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, "aura un effet dissuasif" et "cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport", a-t-il ajouté.

Le trajet entre la gare de Penn Station et le stade, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure.

La nouvelle gouverneure démocrate de l'Etat du New Jersey, Mikie Sherrill, affirme que la FIFA, qui projette d'engranger 11 milliards de dollars liés au Mondial, "devrait prendre en charge les frais de transport de ses supporters".

Revenus, et non pas bénéfices "La FIFA devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure," a poursuivi M. Schirgi, soulignant que l'instance mondiale était une "organisation à but non lucratif" et que les revenus de la Coupe du monde "sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde."

Avec son communiqué, la FIFA a publié un "échantillon" des prix des billets de train ou de métro dans d'autres villes-hôtes, affichés de 1,25 à 15 dollars. Mais dans certaines villes, comme Atlanta ou Philadelphie, le stade est proche du centre-ville.



Coventry valide sa montée dans l'élite, 25 ans après Frank Lampard va retrouver la Premier League à la tête de Coventry Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON Coventry, tenu en échec par Blackburn (1-1) vendredi, a validé sa remontée en Premier League. L'actuel leader du Championship (D2) met ainsi fin à 25 ans d'absence dans l'élite du football anglais.

L'équipe entraînée par l'ex-gloire de Chelsea et du foot anglais Frank Lampard avait besoin d'un petit point pour être certaine de terminer à l'une des deux premières places qui assurent l'accès direct au niveau au-dessus. Menés depuis la 54e minute par Blackburn, Coventry City a recollé grâce à une tête victorieuse de Bobby Thomas à six minutes de la fin, pour le plus grand bonheur des 7500 supporters massés dans les travées d'Ewood Park.

A trois journées de la fin du championnat, les Sky Blues, vainqueurs de la Coupe d'Angleterre en 1987, comptent 86 points, soit 11 longueurs d'avance sur leur dauphin Ipswich Town, club cher à la star de la pop anglaise Ed Sheeran. Il y a trois ans, ils avaient frôlé la montée mais avaient échoué en barrages, stoppés en finale par Luton Town.



Pas de play-off pour Curry et les Warriors Stephen Curry et les Warriors ne disputeront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/Stephen Lam Phoenix et Orlando sont les deux dernières équipes qualifiées pour les play-off de NBA. Les Suns ont battu les Golden State Warriors de Stephen Curry vendredi au 2e tour du play-in.

Les Suns se sont imposés 111-96 à domicile devant les Warriors, qui avaient battu les Clippers au 1er tour des barrages. La franchise de l'Arizona défiera donc Oklahoma City, tenant du titre et vainqueur de la saison régulière, au 1er tour des play-off.

Condamnés aux barrages pour la troisième saison de suite, les Warriors sont privés de séries finales comme en 2024, une nouvelle désillusion pour achever la 17e saison de Stephen Curry (38 ans). Héroïque mercredi chez les Clippers, le diabolique meneur, revenu début avril après deux mois d'absence en raison d'une blessure au genou droit, a été bien contenu par la défense des Suns vendredi.

Curry a compilé 17 points (à 3/10 de loin) et 4 passes décisives. Jalen Green a quant à lui fait très mal aux Warriors avec 36 points. Les Suns, rapidement devant, ont vu les visiteurs revenir à 5 points à la pause (50-45) mais ont ensuite réussi à garder un matelas confortable jusqu'à la sirène.

Golden State, encore champion en 2022, termine une saison de frustrations marquée par de nombreuses blessures, en plus de celle de Curry, dans un effectif vieillissant qui sait que son temps est compté. Jimmy Butler s'est rompu les ligaments croisés du genou droit en janvier, Al Horford et Kristaps Porzingis notamment ont raté de nombreux matches.

Orlando défiera Detroit A la veille du début des play-off, le Magic d'Orlando a pour sa part écrasé les Charlotte Hornets 121-90 afin de décrocher le dernier ticket à l'Est. Paolo Banchero (25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives vendredi) et ses coéquipiers défieront donc les Detroit Pistons au 1er tour des play-off, dès dimanche.



Davos en favori de la finale des play-off Davos aborde la finale des play-off face à Fribourg-Gottéron avec le costume du favori (acte I samedi à 20h00. Mais l'heure est venue pour les Dragons d'enflammer tout un canton.

Difficile de ne pas donner une longueur d'avance au HCD. Ses 31 titres nationaux - un record - parlent d'eux-mêmes, bien que le plus récent remonte à plus de dix ans (2015), sous l'ère Arno del Curto. En face, Gottéron affiche un palmarès vierge de tout sacre national.

Le déroulement de la saison 2025/26 n'incite pas non plus à l'optimisme du côté des supporters fribourgeois. Davos l'a jusqu'ici survolée, conquérant 117 points - sur les 156 possibles - en phase préliminaire avant de vaincre en play-off Zoug puis les Zurich Lions en cinq matches, sans coup férir.

Fribourg a pour sa part décroché la 2e place de la qualification, avec une belle marge de 9 unités sur Genève-Servette (3e). Mais avec 17 longueurs de retard sur le HCD. Et le HCFG a souffert mille maux en quart face à Rapperswil-Jona, ne s'imposant qu'en prolongation lors du match 7, avant de dominer le GSHC en cinq matches.

Adversité vs facilité L'adversité rencontrée par les Fribourgeois dans ces séries finales, avec notamment l'absence de plusieurs joueurs majeurs blessés, peut néanmoins constituer un avantage certain. Les hommes du coach Roger Rönnberg ont dû enfiler leur bleu de travail face à Rappi avant de pouvoir jouer l'esprit plus libéré face à Genève-Servette, portés notamment par Reto Berra et Christoph Bertschy.

Davos a pour sa part joué sur du velours, franchissant les obstacles avec une facilité déconcertante en se montrant impitoyable à domicile (29 succès pour 3 défaites sur sa glace). L'entraîneur Josh Holden n'a pourtant pas non plus été épargné: le vif Enzo Corvi, le solide défenseur Michael Fora et le précieux Valentin Nussbaumer (34 points cette saison) sont ainsi tous au repos forcé.

Mais Davos et Gottéron ont pour point commun de pouvoir s'appuyer sur un effectif particulièrement homogène. Du côté fribourgeois, les seconds couteaux (Jeremi Gerber, Jamiro Reber, Maximilian Streule ou Simon Seiler) ont su élever le curseur en l'absence de cadors comme Andrea Glauser, Sandro Schmid (dont la saison est terminée), Attilio Biasca ou Marcus Sörensen (désormais de retour).

La fierté de Rönnberg Cette force collective est l'une des clés du succès fribourgeois, comme en convient Roger Rönngerg. "Je suis tellement fier des gars. Il y a un état esprit extraordinaire au sein de cette équipe. Ils jouent vraiment les uns pour les autres et nous n'avons pas besoin de jouer parfaitement au hockey pour gagner", relevait-il à l'issue du dernier match gagné face à Genève-Servette.

"Je suis fier de la façon dont ce groupe s'est développé", a ajouté le technicien suédois, qui savoure aussi l'immense engouement populaire engendré par les performances de ses joueurs. "C'est incroyable de voir à quel point les gens se soucient de leur équipe ici. Cela me donne la responsabilité, en tant qu'entraîneur, de faire tout ce que je peux pour leur faire plaisir", a-t-il souligné.

Et pour faire plaisir au peuple fribourgeois, un seul moyen: lui offrir enfin un premier titre de champion. Après avoir vaincu Genève-Servette pour la première fois après quatre éliminations dans les quatre précédentes séries ayant opposé les deux équipes, les Dragons se voient certainement bien mettre fin à une série de quatre échecs plus noire encore...



Les Suissesses en Turquie pour enchaîner La Suisse est en Turquie samedi pour son quatrième match des qualifications pour la Coupe du monde. Les joueuses de Rafel Navarro veulent enchaîner après avoir battu les Turques mardi à Zurich (3-1).

A Sinop (18h00), sur les rives de la mer Noire, les Suissesses visent une quatrième victoire qui leur assurerait pratiquement la première place du groupe B2. Cet objectif annoncé leur permettrait non seulement de retrouver l'élite de la Ligue des nations en plus de leur garantir un tirage au sort un peu plus favorable lors du deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial brésilien.

Mardi à l'aller, la Suisse a fait la différence lors de la deuxième période, grâce à un doublé d'Aurélie Csillag. Avec une excellente Sydney Schertenleib à la baguette, les Helvètes ont montré leur supériorité aux Turques. Il s'agit de faire de même samedi pour s'éviter un automne encore plus périlleux.



Thoune reçoit finalement Bâle en match en retard Leader de Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion. La rencontre avait été reportée le week-end dernier après un incendie au Parc St-Jacques.

Ce match devait déjà avoir lieu à Thoune, mais l'incendie avait détruit une bonne partie de l'équipement des joueurs bâlois. La SFL a donc accepté de reporter le match d'une semaine, ce week-end étant réservé aux demi-finales de la Coupe de Suisse auxquelles ni Thoune ni Bâle ne participent.

Avec 11 points d'avance sur son dauphin St-Gall, le promu bernois est sur une autoroute en direction de son premier titre de champion de Suisse. En cas de victoire samedi, la troupe de Mauro Lustrinelli pourrait assurer son sacre le week-end suivant contre Lugano.

Le FC Bâle (4e, 53 pts) de Stephan Lichtsteiner doit de son côté s'imposer pour rester au contact du podium et de Lugano (3e, 57 pts). La qualification pour une compétition européenne est le dernier objectif restant des Rhénans cette saison.



Le SLO face au "Rekordmeister" en Coupe de Suisse Stade Lausanne-Ouchy défie Grasshopper samedi en demi-finale de la Coupe de Suisse (19h15). Face au "Rekordmeister", le club de Challenge League fait face à un immense défi.

Les Stadistes accueillent la troupe de Gernot Messner à la Pontaise. Si le club zurichois pointe actuellement au 11e rang de la Super League, à la place peu enviable de barragiste, il peut se reposer sur un palmarès riche de 19 Coupes de Suisse, un record.

Et même si le dernier trophée date de 2013, la culture de ces matches à enjeux est encore présente chez le pensionnaire du Letzigrund. Preuve en est le scénario fou du tour précédent face à Sion, où GC était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, avant d'égaliser 3-3 et de coiffer les Sédunois sur le poteau en prolongation (4-3).

Côté vaudois, le SLO dispute lui sa première demi-finale de Coupe de Suisse. Les Lions devront une nouvelle fois se sublimer s’ils entendent rallier la finale, après avoir fait mordre la poussière à deux autres clubs de l'élite lors des tours précédents à la faveur de prestations abouties face à Winterthour et Lucerne.



L'Inter domine Cagliari 3-0 Marcus Thuram est félicité après avoir ouvert la marque pour l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a fait le job vendredi lors de la 33e journée de Serie A. Les leaders milanais ont dominé Cagliari 3-0 pour prendre provisoirement 12 longueurs d'avance sur leur dauphin Naples.

Sans Yann Sommer, laissé au repos, mais avec Manuel Akanji aligné pendant toute la rencontre, les Nerazzurri ont forcé la décision après la pause. Des réussites de Marcus Thuram (52e) et de Nicola Barella (56e) leur ont permis d'éviter la peau de banane face à une équipe de Cagliari qui n'a que six points d'avance sur le premier relégable. Piotr Zielinski a scellé le score à la 92e minute.

L'Inter se rapproche donc un peu plus d'un 21e "scudetto", qui serait le deuxième en trois ans. L'équipe de Cristian Chivu a encore deux matches à domicile à disputer, et trois rencontres face à des mal classés ou relégables. De quoi voir venir à cinq journées de la fin, alors que le tenant du titre Naples accueillera la Lazio samedi lors de cette 33e journée.

