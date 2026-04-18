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Gottéron enfin champion? Suivez la finale en direct
Fribourg affronte Davos en finale des play-off de National League dès samedi. Un rendez-vous à ne pas manquer et à suivre ici-même.
- Le HC Davos, qui a survolé la saison régulière et possède 31 titres nationaux (un record), aborde la finale dans le costume de favori.
- Mais Fribourg n'a pas perdu contre les Grisons sur sa glace cette saison et rêve d'un premier sacre national pour le départ à la retraite de Julien Sprunger.
- Le premier match de cette finale, au meilleur des sept parties, se dispute samedi soir à Davos (20h).
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